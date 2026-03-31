स्कोडा कोडिएक मालिकों के लिए अलर्ट; 200 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी

क़ीमत 39.99 लाख रुपए से शुरू

221 यूनिट्स पर असर, कंपनी फ्री में करेगी ठीक

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ़्लैगशिप एसयूवी स्कोडा कोडिएक के लिए आधिकारिक रिकॉल जारी किया है। यह रिकॉल नई जनरेशन मॉडल की 200 से ज़्यादा यूनिट्स को प्रभावित करता है, जिसे भारत में क़रीब एक साल पहले लॉन्च किया गया था।

कंपनी के मुताबिक़, 10 मार्च से 8 दिसंबर 2025 के बीच बनी कुल 221 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। राहत की बात यह है कि, स्कोडा इस ख़ामी को ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के ठीक करेगी।

इस रिकॉल की वजह फ्रंट सीट के इनर फ्रेम के किनारे (एज) से जुड़ी एक तकनीकी समस्या है। बता दें कि, इस ख़ामी की वजह से साइड एयरबैग सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी दुर्घटना के दौरान साइड एयरबैग ऐक्टिव होता है, तो यह समस्या उसकी प्रोटेक्शन इफ़िशंसी को कम कर सकती है, जिससे यात्रियों को चोट लगने का ख़तरा बढ़ सकता है।

ख़रीदारों के लिए यह अपडेट बेहद अहम है। अगर आपके पास नई जनरेशन स्कोडा कोडिएक है, तो आपको यह चेक करना चाहिए कि, आपकी कार इस रिकॉल का हिस्सा है या नहीं। ऐसे मामलों में कंपनी आमतौर पर ऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर के ज़रिए संपर्क करती है।

सेग्मेंट पर असर की बात करें तो, इस तरह के रिकॉल यह दिखाते हैं कि, आज के समय में कंपनीज़ सेफ़्टी और क्वालिटी को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं। समय रहते ख़ामी को पहचानकर उसे ठीक करना ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।

कुल मिलाकर, यह रिकॉल एक प्रोएक्टिव सेफ़्टी स्टेप है, जिससे संभावित जोख़िम को कम किया जा सके और ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा दी जा सके।

अनुवाद: गुलाब चौबे