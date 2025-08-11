25 साल पूरे होने पर स्कोडा इंडिया का तोहफ़ा; स्लाविया लिमिटेड इडिशन लॉन्च!

मिलेंगे कॉस्मेटिक अपडेट्स

कुशाक और कायलाक के स्पेशल इडिशन के साथ हुई पेश

स्कोडा इंडिया इस महीने देश में अपने 25 साल पूरे कर रही है और इस ख़ास मौक़े को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने अपनी तीन पॉपुलर कार्स स्लाविया, कुशाक और कायलाक के स्पेशल लिमिटेड इडिशन लॉन्च किए हैं। इन इडिशन में ज़्यादातर बदलाव कॉस्मेटिक हैं, जो इन्हें और प्रीमियम व स्टाइलिश बनाते हैं। अब आते हैं स्लाविया स्पेशल इडिशन पर, जिसे 15.63 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर लॉन्च किया गया है। इस स्पेशल वेरीएंट को मोंटे कार्लो इडिशन नाम दिया गया है।

स्कोडा स्लाविया लिमिटेड इडिशन में ऑल-ब्लैक इक्सटीरियर के साथ रेड एक्सेंट्स और मोंटे कार्लो बॉडी किट दी गई है, जो इसे एक स्पोर्टी और अग्रेसिव लुक देती है। इसके अलावा, अंडरबॉडी लाइट्स, पडल लैम्प और ‘25 ईयर’ बैज पिलर पर दिए गए हैं, जिससे इस ख़ास माइलस्टोन का पता चलता है। इंटीरियर में इसमें 360-डिग्री सराउंड कैमरा का फ़ीचर जोड़ा गया है।

मकैनिकली इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लिमिटेड इडिशन टॉप-स्पेक वेरीएंट में मिलने की उम्मीद है, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। लॉन्च के बाद यह कार स्टाइल और परफ़ॉर्मेंस दोनों के शौकीनों को आकर्षित करेगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे