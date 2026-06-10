स्कोडा की सबसे सस्ती ईवी का प्रोडक्शन हुआ शुरू! एक बार चार्ज में चलेगी 441km तक

स्कोडा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एपिक ईवी का प्रोडक्शन स्पेन स्थित फ़ॉक्सवैगन ग्रुप के नवार्रा प्लांट में शुरू कर दिया है। यह मॉडल कंपनी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह स्कोडा की अब तक की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार बनने जा रही है। कंपनी का टारगेट इस मॉडल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को ईवी सेग्मेंट की ओर आकर्षित करना है।

यूरोप में स्कोडा एपिक ईवी की शुरुआती क़ीमत लगभग 26,000 यूरो (क़रीब 26 लाख रुपए) रखी गई है। 4,171mm लंबी यह कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज़ में भले ही छोटी हो, लेकिन प्रैक्टिकैलिटी के मामले में काफ़ी दमदार बताई जा रही है। इसमें 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो पीछे की सीट्स को फ़ोल्ड करने पर बढ़कर 1,345 लीटर तक हो जाता है।

डिज़ाइन की बात करें, तो एपिक ईवी स्कोडा की नई ‘मॉडर्न सॉलिड’ डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित पहली प्रोडक्शन कार होगी। इससे इसे पहले के मॉडल्स के मुक़ाबले ज़्यादा मॉडर्न और फ़्यूचरिस्टिक लुक मिलेगा।

स्कोडा इस ईवी को कई बैटरी और मोटर विकल्पों के साथ पेश करेगी। इसकी पावर 85kW से लेकर 155kW तक होगी। वहीं, टॉप वेरीएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 441km तक की डब्ल्यूएलटीपी रेंज देने में सक्षम होगा। इसके अलावा, फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिसकी मदद से बैटरी को सिर्फ़ 24 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, स्कोडा एपिक ईवी उन ख़रीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने का प्लैन बना रहे हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे