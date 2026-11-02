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    फेस्टिव सीज़न में किया की सेल्स लीड कर रही है सेल्टॉस

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    Desirazu Venkat
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    फेस्टिव सीज़न में किया की सेल्स लीड कर रही है सेल्टॉस
    • सैकंड-जेनरेशन सेल्टॉस जनवरी में लॉन्च हुई थी
    • CNG का कंपनी की कुल सेल्स में 10% योगदान

    अक्टूबर के फेस्टिव सीजन में साउथ कोरियन ऑटोमेकर किआ के लिए सैकंड जेनरेशन किआ सेल्टॉस सबसे आगे रही, जिसकी 13,000 यूनिट्स बिकीं। इसके बाद सोनेट रही, जिसकी 10,000 यूनिट्स बिकीं। ये नंबर इसलिए भी खास हैं क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर 2026 में 33,462 गाड़ियों की सेल की थी, जबकि पिछले साल इसी महीने में 29,556 यूनिट्स बिकी थीं। यानी सेल्स में 13% सालाना ग्रोथ हुई है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    किआ के लिए दूसरी बड़ी सेल्स CNG कार्स, कैरेंस और क्लेविस से आई, जिनकी करीब 3,000 यूनिट्स बिकीं। ये किआ की पहली बार गैंस से चलने वाली कारें हैं और जैसे-जैसे देश में CNG का क्रेज बढ़ रहा है, वैसी ही इनकी सेल्स भी आने वाले महीनों में बढ़ने की उम्मीद है। कैरेंस और क्लेविस CNG की कीमत क्रमशः 12.11 लाख रुपये और 12.39 लाख रुपये है। दोनों ही कारें किआ के 1.5-लीटर MPI पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं, जो 95bhp पावर और 123Nm टॉर्क देता है, और इसमें सिर्फ सिक्स-स्पीड MT का ऑप्शन है। यही इंजन हुंडई बायन CNG में भी दिया जाएगा, जो जनवरी 2027 में लॉन्च होगी।

    Exterior Right Front Three Quarter

    परफॉर्मेंस पर बात करते हुए किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग), अतुल सूद ने कहा, 'सिर्फ एक महीने में अपनी पिछली मंथली सेल्स रिकॉर्ड को पार करना और अक्टूबर में 33,462 यूनिट्स की अब तक की सबसे ज्यादा सेल करना, इससे कस्टमर्स का कंपनी पर बढ़ता भरोसा और प्रोडक्ट्स की ताकत दिखती है। फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने और हमारे पॉपुलर मॉडल्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते, साथ ही नई कारों के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से, हमें ये ग्रोथ मिली है।'

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    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 13.38 लाख
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    DelhiRs. 13.17 लाख
    PuneRs. 13.38 लाख
    HyderabadRs. 14.03 लाख
    AhmedabadRs. 12.47 लाख
    ChennaiRs. 14.04 लाख
    KolkataRs. 13.13 लाख
    ChandigarhRs. 12.76 लाख

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