दूसरी जनरेशन होंडा अमेज अब सिर्फ़ एक वेरीएंट में!

- अब सिर्फ़ S वेरीएंट में उपलब्ध
- चार कलर ऑप्शन में मिलेगी
सेकेंड-जनरेशन होंडा अमेज, जो फ़िलहाल अपनी तीसरी-जनरेशन मॉडल के साथ बिक रही है, अब सिर्फ़ Sवेरीएंट में ही उपलब्ध है। यह वेरीएंट मैनुअल (एमटी) और ऑटोमैटिक (सीवीटी) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन्स में मिलेगा। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 7.62 लाख रुपए रखी गई है।
S वेरीएंट में क्या-क्या मिलेगा?
- कलर्ड एमआईडी के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- डैशबोर्ड पर क्रोम इंसर्ट्स
- बेज अपहोल्स्ट्री
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 2-DIN इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम
- चार स्पीकर्स
- पावर विंडो और पावर मिरर
- ड्राइवर सीट हाइट अडज़स्ट
इंजन और गियरबॉक्स
इस वेरीएंट में कंपनी का 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मौजूद हैं।
एक साथ बिक रही दो जनरेशन
होंडा पिछले कुछ सालों से अपनी दो जनरेशन को एक साथ बेचती आ रही है। पहले चौथी-जनरेशन सिटी, पांचवीं-जनरेशन सिटी के साथ बिकती थी, और अब यही स्ट्रैटजी अमेज पर अपनाई गई है। इससे कंपनी को कार को वाइड प्राइस रेंज में ऑफ़र करने का मौका मिलता है, साथ ही फ़्लीट मार्केट में भी एक प्रीमियम ऑप्शन बना रहता है।
अगर आप बजट में एक प्रैक्टिकल सिडैन लेना चाहते हैं, तो सेकेंड-जेन अमेज का S वेरीएंट एक किफ़ायती और भरोसेमंद विकल्प हो सकता है।
अनुवाद: गुलाब चौबे