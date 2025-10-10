रोहित शर्मा ने ख़रीदी नई टेस्ला मॉडल Y; जानिए कितनी ख़ास है यह लग्ज़री ईवी!

भारतीय क्रिकेटर के कलेक्शन में जुड़ी नई इलेक्ट्रिक कार

पहले से हैं बीएमडब्ल्यू, लैम्बॉर्गिनी और मर्सिडीज़ जैसी लग्ज़री गाड़ियां

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में एक नई शानदार टेस्ला मॉडल Y शामिल की है। रोहित का कार कलेक्शन पहले से ही बेहद प्रीमियम है, जिसमें बीएमडब्ल्यू M5, लैम्बॉर्गिनी उरुस, मर्सिडीज़ GLS 400d और रेंज रोवर जैसी कई हाई-एंड गाड़ियां शामिल हैं। अब टेस्ला मॉडल Y जुड़ने के बाद उनका गैराज और भी ख़ास बन गया है।

टेस्ला मॉडल Y में क्या है ख़ास?

भारत में टेस्ला मॉडल Y की क़ीमत 59.89 लाख से 67.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो वेरीएंट पर निर्भर करती है। यह कार 5 और 7-सीटर ऑप्शन में आती है और इसकी डिज़ाइन मॉडल 3 जैसी ही है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा है, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से परफ़ेक्ट है।

इसमें वायरलैस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी के साथ 15.4-इंच के टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम दिया गया है। साथ ही रियर पैसेंजर के लिए वीइकल कंट्रोल के साथ 8-इंच का स्क्रीन, ड्राइवर अस्सिटेंस सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और पावर्ड फ्रंट सीट्स से लैस रखा गया है।

टेस्ला का यह Y मॉडल एकबार चार्ज करने पर 622Km की रेंज देता है। वहीं, चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो, टेस्ला के फ़ास्ट चार्जर की मदद से 15 मिनट में चार्ज करके 267Km की रेंज हासिल की जा सकती है। इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक कार महज़ 5.6 सेकेंड में 0 से 100 Kmph की स्पीड पकड़ सकती है।