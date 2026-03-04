ब्रिजर नाम से आएगी रेनो की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी; भारत में होगा डिज़ाइन तैयार

यह होगी सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी

अंग्रेजी शब्द ‘ब्रिज’ से लिया गया है इसका नाम

रेनो ने अपनी नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी शो-कार का नाम ब्रिजर कॉन्सेप्ट रखा है। कंपनी के मुताबिक़, यह कॉन्सेप्ट मॉडल भविष्य में आने वाली प्रोडक्शन एसयूवी का आधार बनेगा, जिसे भारत में डिज़ाइन किया जाएगा।

ब्रिजर कॉन्सेप्ट एक अर्बन एसयूवी है, जिसे ख़ास तौर पर शहरों में रहने वाले परिवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि, इसका डिज़ाइन बोल्ड और पावरफुल है, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ होने के बावजूद केबिन स्पेस से कोई समझौता नहीं किया गया है।

नाम के पीछे क्या है मतलब?

ब्रिजर नाम अंग्रेजी शब्द ‘ब्रिज’ से लिया गया है, जिसका मतलब है जुड़ाव और मज़बूती। रेनो के मुताबिक़, यह नाम शो-कार के दमदार डिज़ाइन और कनेक्शन की सोच को दिखाता है।

रेनो की ग्लोबल मार्केटिंग डिवीजन में हेड ऑफ़ नेमिंग स्ट्रैटजी सिल्विया डॉस सैंटोस ने कहा कि ब्रिजर नाम उसी सोच का हिस्सा है, जैसे रेनो डस्टर का नाम रखा गया था। यह एक मज़बूत और वर्सेटाइल नाम है, जो नई अर्बन एसयूवी की पहचान बनेगा।

ब्रिजर कॉन्सेप्ट से 10 मार्च को फ्रांस के गुयानकोर्ट स्थित रेनो ग्रुप के टेक्नोसेंटर में फुटूरेडी (futuREady) स्ट्रैटजिक प्लान के दौरान पर्दा उठाया जाएगा। यह मॉडल रेनो की इंटरनेशनल रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाला है।