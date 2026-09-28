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    रेनॉ ट्राइबर टर्बो हुई लॉन्च: इंडिया में कीमत शुरू 7.84 लाख रुपए से

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    Aditya Nadkarni
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    रेनॉ ट्राइबर टर्बो हुई लॉन्च: इंडिया में कीमत शुरू 7.84 लाख रुपए से
    • तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध
    • RGEP प्लेटफॉर्म पर बनी

    रेनो इंडिया ने ट्राइबर का सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष दूर करते हुए इस मॉडल में टर्बो-पेट्रोल इंजन पेश किया है। कीमत 7.84 लाख रुपये से शुरू होती है। ट्राइबर अब नए RGEP प्लेटफॉर्म पर आई है, लेकिन ये उसी पुराने डिजाइन के साथ मिलती है।

    Exterior Right Side View

    इसमें अब नया 1.0-लीटर, 3-सिलिंडर, TCe टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आता है। पावर 99bhp और टॉर्क 180Nm है। कंपनी का दावा है कि ट्राइबर टर्बो क्लास में सबसे बेहतर 21kmpl माइलेज देती है। रेनो ने फिलहाल आगे के वेरिएंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में इसमें CNG और CVT वर्ज़न आ सकते हैं।

    Exterior Engine Shot

    नए इंजन के अलावा, रेनो ने गाड़ी की अंदरूनी बनावट में भी बदलाव किए हैं। अब इसमें बदला हुआ सस्पेंशन ट्यूनिंग, एंटी-रोल बार, नया थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, नए स्ट्रक्चरल बदलाव, बेहतर ब्रेकिंग, ABS, TCS और VDC कंट्रोल्स के लिए रिवाइज़्ड सेटिंग्स दी गई हैं। टर्बो ट्राइबर के तीन वेरिएंट्स मिलेंगे – इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन।

    लॉन्च पर रेनो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट – सेल्स & मार्केटिंग, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा, “ट्राइबर 100PS रेनो इंडिया के प्रोडक्ट रोडमैप का अहम हिस्सा है और यह हमारे ब्रांड की सोच को दर्शाता है – ऐसी इनोवेशन जो भारतीय ग्राहकों के लिए प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और काम की हो। हाल ही में पेश की गई क्विड और डस्टर एडवेंचर के बाद, ये हमारे 12 प्रोडक्ट इंटरवेंशन्स में से एक है, जिससे रेनो की इंडिया में तेजी और इरादा दिखता है। 100PS पावर, 180Nm टॉर्क, फ्लेक्सिबल 7-सीटर ऑप्शन, 21kmpl का माइलेज और कीमत ₹7.84 लाख से शुरू – ट्राइबर 100PS वो सबकुछ देता है जो भारतीय परिवारों को चाहिए: भरोसेमंद परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकैलिटी, एफिशिएंसी और वैल्यू। हमें भरोसा है कि इससे ट्राइबर की मजबूती और रेनो ब्रांड की पोज़िशन दोनों बढ़ेगी।”

    यह रही नई रेनो ट्राइबर टर्बो की वेरिएंट-वार कीमतें (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम):

    • ट्राइबर टर्बो MT इवोल्यूशन: 7.84 लाख रुपये
    • ट्राइबर टर्बो MT टेक्नो: 8.53 लाख रुपये
    • ट्राइबर टर्बो MT इमोशन: 8.99 लाख रुपये
    रेनो ट्राइबर इमेज
    रेनो ट्राइबर
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    रेनो ट्राइबर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.81 लाख
    BangaloreRs. 7.07 लाख
    DelhiRs. 6.55 लाख
    PuneRs. 6.94 लाख
    HyderabadRs. 7.07 लाख
    AhmedabadRs. 6.68 लाख
    ChennaiRs. 6.93 लाख
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    ChandigarhRs. 6.60 लाख

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