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    रेनो ट्राइबर टर्बो-सीएनजी स्पॉटेड

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    Dwij Bhandut
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    रेनो ट्राइबर टर्बो-सीएनजी स्पॉटेड
      • ट्विन-सिलेंडर सीएनजी
      • मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने की उम्मीद

    रेनो ट्राइबर में अब तक 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 71bhp/96Nm का पावर आउटपुट देता है। यह इंजन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा कमजोर रहा है। रेनो ने इस साल की शुरुआत में आरजीईपी (रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म) को शोकेस किया था और तब हमें पता चला था कि, ट्राइबर में आख़िरकार टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलेगा। लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है।

    हालांकि, हमें पता है कि ट्राइबर टर्बो अब जल्द ही आने वाली है, लेकिन इसी सब-4 मीटर एमपीवी का टर्बो-सीएनजी वर्ज़न भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। रेनो टाटा के बाद टर्बो-सीएनजी पावरट्रेन लाने वाली दूसरी कंपनी बन सकती है। रियर ग्लास पर लगे सीएनजी स्टिकर और टेलगेट पर दिए गए टर्बो बैज से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आरजीईपी में भी टाटा की तरह ट्विन-सिलेंडर सेटअप को जगह दी जा सकती है।

    अगर इसकी कीमत 10 लाख रुपए से कम रखी जाती है, तो यह आम ख़रीदारों के लिए एक शानदार पैकेज साबित हो सकता है और ट्राइबर की सबसे बड़ी ताकत इसकी वैल्यू प्रपोज़िशन है। मौजूदा मॉडल्स की तरह, सीएनजी को स्टॉक इंस्टॉलेशन के बजाय ऑफ़िशियल रेट्रोफ़िटमेंट के तौर पर दिए जाने की संभावना है।

    तस्वीर स्रोत

    रेनो ट्राइबर इमेज
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.81 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    रेनो ट्राइबर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.81 लाख
    BangaloreRs. 7.15 लाख
    DelhiRs. 6.55 लाख
    PuneRs. 6.94 लाख
    HyderabadRs. 7.07 लाख
    AhmedabadRs. 6.68 लाख
    ChennaiRs. 6.93 लाख
    KolkataRs. 6.82 लाख
    ChandigarhRs. 6.60 लाख

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