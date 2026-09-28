रेनॉ ट्राइबर टर्बो की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी का खुलासा

अब नया 1.0-लीटर तीन-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है

सिर्फ मॅन्युअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध

रेनॉ इंडिया ने आखिरकार बिल्कुल नया ट्राइबर टर्बो लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.84 लाख रुपये है। इस अपडेट में कॉम्पैक्ट 7-सीटर एमपीवी के अंडरपिनिंग्स में कई ज़रूरी बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है टर्बोचार्ज्ड इंजन का जुड़ना। ट्राइबर टर्बो अब नए RGEP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो इस लेटेस्ट अपडेट की बुनियाद है।

अपडेटेड पावरट्रेन के साथ, ट्राइबर टर्बो अब 99bhp पावर और 180Nm पीक टॉर्क देता है, जो सिर्फ 5-स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है। रेनॉ का दावा है कि इस अपडेट के बाद ट्राइबर अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट 7-सीटर MPV बन गई है, जिसका क्लेम्ड माइलेज 21kmpl है।

ट्राइबर टर्बो तीन वेरिएंट्स में आएगा, जिसकी कीमत 7.84 लाख रुपये से 8.99 लाख रुपये तक (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है। वहीं, ट्राइबर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलती रहेगी, इसमें चार वेरिएंट्स होंगे और मॅन्युअल व AMT गियरबॉक्स ऑप्शंस रहेंगे। NA पेट्रोल वर्जन की कीमत 5.80 लाख रुपये से 8.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।