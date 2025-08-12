बड़ी ख़बर! रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च

नया लुक और अपडेटेड वेरीएंट्स के साथ होगी पेश

दो इंजन विकल्प में होगा उपलब्ध

रेनो इंडिया अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी काईगर का फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न 24 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। जुलाई में लॉन्च हुई नई ट्राइबर फ़ेसलिफ़्ट के तुरंत बाद आने वाली इस एसयूवी में कई कॉस्मेटिक बदलाव और नया वेरीएंट नेमिंग पैटर्न मिलने की उम्मीद है।

अपडेटेड काईगर में नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट फ़ेसिया, नए हेडलैम्प्स, क्लियर लेंस टेललाइट्स और नए डिज़ाइन के बम्पर्स दिए जा सकते हैं। इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें नए अपहोल्स्ट्री पैटर्न और फ़ैब्रिक सीट्स शामिल होंगे। साथ ही, इसमें फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम मिलेगा, जो ट्राइबर फ़ेसलिफ़्ट जैसा होगा।

रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट में ट्राइबर फ़ेसलिफ़्ट जैसी नई वेरीएंट नेमिंग आ सकती है, जिसमें ऑथेंटिक (बेस), इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन (टॉप-स्पेक) शामिल हैं।

नई काईगर फ़ेसलिफ़्ट में मौजूदा इंजन ऑप्शंस को बरकरार रखा जाएगा। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल होंगे। ट्रैंस्मिशन ऑप्शंस में एनए पेट्रोल के लिए 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी, जबकि टर्बो वेरीएंट के लिए सीवीटी गियरबॉक्स मिलेगा।

अनुवाद: गुलाब चौबे