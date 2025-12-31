CarWale
    रेनो कार्स पर महंगाई की मार; जनवरी 2026 से बदलेंगे दाम

    Jay Shah

    315 बार पढ़ा गया
    रेनो कार्स पर महंगाई की मार; जनवरी 2026 से बदलेंगे दाम
    • नई डस्टर जल्द होगी लॉन्च
    • एक्स-शोरूम क़ीमतों में होगी 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

    नए साल की शुरुआत के साथ ही कार ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों को रेनो इंडिया की ओर से एक अहम अपडेट मिला है। फ्रेंच कार निर्माता ने घोषणा की है कि, वह जनवरी 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की क़ीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह बढ़ोतरी एक्स-शोरूम क़ीमतों पर दो प्रतिशत तक होगी और अलग-अलग मॉडल व वेरीएंट के हिसाब से लागू की जाएगी।

    रेनो के मुताबिक़, यह फैसला इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और मौजूदा मैक्रो-इकोनॉमिक हालात को देखते हुए लिया गया है। कंपनी का कहना है कि, कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफ़ैक्चरिंग से जुड़ी लागत में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसका असर अब गाड़ियों की क़ीमतों पर डालना ज़रूरी हो गया है। हालांकि, रेनो ने यह भी साफ किया है कि, वह आगे भी ग्राहकों को वैल्यू-फ़ॉर-मनी प्रॉडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी और भरोसेमंद सर्विस देने पर फ़ोकस बनाए रखेगी।

    Renault Left Front Three Quarter

    फ़िलहाल भारतीय बाज़ार में रेनो की लाइन-अप में क्विड, ट्राइबर और काइगर शामिल हैं। ये तीनों मॉडल्स अपने-अपने सेग्मेंट में किफ़ायती क़ीमत, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के लिए जाने जाते हैं। ख़ास तौर पर ट्राइबर और काइगर ने बजट सेग्मेंट में रेनो को एक मज़बूत पहचान दिलाई है।

    इसी बीच, 2026 की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि, नई जनरेशन रेनो डस्टर की भारत में वापसी तय हो चुकी है। कंपनी 26 जनवरी 2026 को नई डस्टर को आधिकारिक तौर पर पेश करने वाली है। डस्टर को रेनो के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है और उम्मीद है कि, यह पहले से ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, नए फ़ीचर्स और अपडेटेड इंजन के साथ आएगी।

    Renault Right Front Three Quarter

    रेनो इंडिया का नेटवर्क भी देशभर में काफ़ी मज़बूत है। कंपनी के पास क़रीब 350 सेल्स आउटलेट्स, 450 से ज़्यादा सर्विस टच पॉइंट्स और 250 से ज़्यादा वर्कशॉप ऑन वील्स मौजूद हैं, जिससे छोटे शहरों और दूरदराज़ इलाकों में भी सर्विस आसानी से उपलब्ध हो पाती है।

    गौरतलब है कि, रेनो अकेली कंपनी नहीं है, जो क़ीमतें बढ़ा रही है। नए साल से पहले कई अन्य कार निर्माता भी इसी तरह की प्राइस हाइक का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप रेनो की कोई कार ख़रीदने का मन बना रहे हैं, तो दिसंबर 2025 तक बुकिंग करना जेब पर थोड़ा हल्का पड़ सकता है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

