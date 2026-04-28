नई रेनो डस्टर Vs फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट; साइज़, फ़ीचर्स और इंजन में कौन-सी एसयूवी देती है ज़्यादा वैल्यू?

मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में मुक़ाबला पहले से काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ वापसी कर रही रेनो डस्टर है, जिसे लंबे समय बाद नए प्लेटफ़ॉर्म और नए फ़ीचर्स के साथ पेश किया गया है। दूसरी तरफ फ़ॉक्सवैगन टाइगुन का नया फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न है, जिसे बेहतर टेक्नोलॉजी और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ लाया गया है।

दोनों एसयूवीज़ ड्राइविंग पसंद करने वाले ख़रीदारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। लेकिन साइज़, फ़ीचर्स और इंजन के मामले में इनके बीच कई बड़े फ़र्क भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप इस सेग्मेंट में नई एसयूवी ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपके लिए काम की हो सकती है।

डिज़ाइन और इक्सटीरियर

नई रेनो डस्टर को पहले के मुक़ाबले ज़्यादा मज़बूत और एड्वेंचर स्टाइल के साथ तैयार किया गया है। इसमें चौड़ा ग्रिल, मज़बूत बम्पर, एलईडी हेडलैम्प्स और बड़े वील्स दिए गए हैं।

वहीं फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट में ज़्यादा क्लीन और मॉडर्न डिज़ाइन मिलता है। इसमें कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप, नया फ्रंट डिज़ाइन और अपडेटेड अलॉय वील्स दिए गए हैं।

कुल मिलाकर डस्टर ज़्यादा रग्ड लुक देती है, जबकि टाइगुन का डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और प्रीमियम दिखाई देता है।

क़ीमत और बाज़ार में पोज़िशनिंग

नई रेनो डस्टर की शुरुआती क़ीमत लगभग 10.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वहीं फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट की शुरुआती क़ीमत क़रीब 11 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के आसपास रहने की उम्मीद है।

टॉप वेरीएंट की बात करें तो, भी डस्टर आमतौर पर टाइगुन के मुक़ाबले थोड़ी सस्ती पड़ती है। ऐसे में जो ख़रीदार कम बजट में ज़्यादा साइज़ और फ़ीचर्स चाहते हैं, उनके लिए डस्टर बेहतर वैल्यू पैकेज साबित हो सकती है।

साइज़ और रोड प्रेज़ेंस

पैरामीटर रेनो डस्टर फ़ॉक्सवैगन टाइगुन लंबाई 4346mm 4221mm चौड़ाई 1815mm 1760mm ऊंचाई 1703mm 1612mm वीलबेस 2657mm 2651mm बूट स्पेस 518 लीटर 385 लीटर

डाइमेंशन्स से साफ है कि, रेनो डस्टर साइज़ के मामले में आगे है। यह एसयूवी लंबी, चौड़ी और ऊंची है, जिससे रोड प्रेज़ेंस ज़्यादा मज़बूत दिखाई देती है।

इसके अलावा, इसमें 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो फ़ॉक्सवैगन टाइगुन के मुक़ाबले काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली ट्रिप या लंबी यात्रा के लिए यह अतिरिक्त स्पेस काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है।

केबिन और फ़ीचर्स

नई रेनो डस्टर में पहले के मुक़ाबले काफ़ी बेहतर केबिन मिलता है। इसमें कई एड्वांस फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे:

10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

पैनरॉमिक सनरूफ़

वेंटिलेटेड सीट्स

वायरलेस चार्जिंग

360-डिग्री कैमरा

एडास सेफ़्टी टेक्नोलॉजी

पावर्ड टेलगेट

मल्टी ड्राइव मोड

दूसरी तरफ फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट में भी कई अच्छे फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे:

बड़ी इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले

एम्बिएंट लाइटिंग

वेंटिलेटेड सीट्स

पैनरॉमिक सनरूफ़

हालांकि, सेफ़्टी टेक्नोलॉजी और कुछ एड्वांस फ़ीचर्स के मामले में डस्टर थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

रेनो डस्टर में दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं:

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं।

वहीं फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट में भी दो टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं:

1.0-लीटर टीएसआई

1.5-लीटर टीएसआई

इनके साथ मैनुअल, नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। ड्राइविंग इक्सपीरियंस के मामले में टाइगुन को हमेशा से बेहतर माना जाता है, जबकि डस्टर ज़्यादा पावर और मज़बूत रोड प्रेज़ेंस के साथ आती है।

किसे चुनना चाहिए?

अगर आपकी प्राथमिकता ड्राइविंग मज़ा और जर्मन इंजीनियरिंग है, तो फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा साइज़, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा फ़ीचर्स और बेहतर वैल्यू चाहते हैं, तो रेनो डस्टर ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प बन सकती है।

कुल मिलाकर देखें तो नई डस्टर सेग्मेंट में एक मज़बूत और प्रैक्टिकल पैकेज बनकर सामने आती है, जबकि टाइगुन अब भी उन ख़रीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बनी हुई है, जो बेहतर ड्राइविंग इक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं।