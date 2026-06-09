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    नई रेनो डस्टर ख़रीदने से पहले ज़रूर समझ लें ये गणित! वरना हो सकता है पछतावा

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    Haji Chakralwale
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    नई रेनो डस्टर ख़रीदने से पहले ज़रूर समझ लें ये गणित! वरना हो सकता है पछतावा
    • 1.0 और 1.3-लीटर इंजन की क़ीमत में सिर्फ़ 1 लाख रुपए का फ़र्क
    • 1.3-लीटर ऑटोमैटिक की क़ीमत भी 14.49 लाख रुपए
    • डस्टर के अपने ही वेरीएंट्स बना रहे हैं ग्राहकों को कन्फ्यूज़

    नई रेनो डस्टर कई इंजन और ट्रैंस्मिशन विकल्पों के साथ आई है, लेकिन इसकी क़ीमतों को देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आख़िर कौन-सा वेरीएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फ़ॉर मनी है?

    डस्टर का 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑथेंटिक, इवोल्यूशन और टेक्नो वेरीएंट्स में मिलता है। इसकी शुरुआती क़ीमत 10.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जबकि टॉप टेक्नो वेरीएंट 13.49 लाख रुपए में आता है।

    सिर्फ़ 1 लाख रुपए और, मिलेगा ज़्यादा दमदार इंजन

    यहां मामला दिलचस्प हो जाता है। 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला टेक्नो वेरीएंट 14.49 लाख रुपए में उपलब्ध है। यानी सिर्फ़ 1 लाख रुपए ज़्यादा देकर ग्राहक ज़्यादा पावर और बेहतर परफ़ॉर्मेंस वाली डस्टर ख़रीद सकते हैं।

    ऐसे में कई लोगों के लिए 1.0-लीटर टेक्नो की बजाय 1.3-लीटर वेरीएंट ज़्यादा आकर्षक विकल्प बन सकता है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    ऑटोमैटिक लेने वालों के लिए भी फ़ायदे का सौदा

    अगर आप ऑटोमैटिक कार पसंद करते हैं, तो रेनो ने 1.3-लीटर डीसीटी ऑटोमैटिक वेरीएंट भी 14.49 लाख रुपए में रखा है। भले ही इसमें कुछ फ़ीचर्स कम हों, लेकिन ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन की सुविधा कई ग्राहकों के लिए बड़ी बात हो सकती है।

    कौन-सा वेरीएंट ख़रीदना रहेगा सही?

    अगर आपका फ़ोकस फ़ीचर्स पर है, तो 1.0-लीटर टेक्नो अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप बेहतर परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं, तो सिर्फ़ थोड़ा सा बजट बढ़ाकर 1.3-लीटर इंजन वाला वेरीएंट लेना ज़्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है।

    कुल मिलाकर, नई डस्टर में असली मुक़ाबला दूसरी एसयूवीज़ से नहीं, बल्कि इसके अपने वेरीएंट्स के बीच देखने को मिल रहा है। इसलिए डस्टर ख़रीदने से पहले सिर्फ़ क़ीमत नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत और इस्तेमाल को ध्यान में रखकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

    अनुवाद; गुलाब चौबे

    रेनो डस्टर इमेज
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    रेनो डस्टर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.48 लाख
    BangaloreRs. 13.24 लाख
    DelhiRs. 12.28 लाख
    PuneRs. 12.54 लाख
    HyderabadRs. 13.12 लाख
    AhmedabadRs. 11.57 लाख
    ChennaiRs. 13.02 लाख
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    ChandigarhRs. 11.85 लाख

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