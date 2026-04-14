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    इंतज़ार ख़त्म! नई रेनो डस्टर की डिलिवरी भारत में शुरू

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    Jay Shah

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    इंतज़ार ख़त्म! नई रेनो डस्टर की डिलिवरी भारत में शुरू
    • क़ीमत 10.29 लाख रुपए से शुरू
    • हाइब्रिड वर्ज़न नवंबर में आएगा

    भारतीय बाज़ार में वापसी कर चुकी रेनो डस्टर अब सड़कों पर नज़र आने लगी है। रेनो इंडिया ने इस एसयूवी की आधिकारिक तौर पर डिलिवरी शुरू कर दी है। फ़िलहाल कंपनी सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल वेरीएंट्स की डिलिवरी कर रही है, जबकि हाइब्रिड वर्ज़न नवंबर में पेश किया जाएगा।

    लॉन्च टाइमलाइन और वेरीएंट्स

    Renault Duster Right Rear Three Quarter

    नई डस्टर ने भारत में 26 जनवरी को डेब्यू किया था, जिसके बाद 17 मार्च को इसकी क़ीमतों का ख़ुलासा हुआ। यह एसयूवी ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक लॉन्च इडिशन जैसे वेरीएंट्स में ऑफ़र की जा रही है। इसमें दो इंजन ऑप्शंस और कई ट्रैंस्मिशन विकल्प मिलते हैं, जिससे ख़रीदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ चुनाव कर सकते हैं।

    फ़ीचर्स: सेग्मेंट में काफ़ी मज़बूत पैकेज

    फ़ीचर्स की बात करें तो, नई डस्टर काफ़ी प्रीमियम और मॉडर्न फ़ील देती है। इसमें 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनरॉमिक सनरूफ़, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेवल-2 एडास, पावर्ड टेलगेट और 518-लीटर बूट स्पेस जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

    क़ीमत: आर पास ग्राहकों के लिए ख़ास ऑफ़र

    नई डस्टर की शुरुआती क़ीमत 10.29 लाख रुपए (आर पास ग्राहकों के लिए) रखी गई है, जबकि सामान्य ख़रीदारों के लिए यह 10.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। वहीं टॉप वेरीएंट की क़ीमत 18.29 लाख रुपए (आर पास) और 18.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    Renault Duster Right Side View

    मुक़ाबला किनसे?

    मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में रेनो डस्टर का मुक़ाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर, फ़ॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक जैसी एसयूवीज़ से होगा।

    निष्कर्ष

    नई रेनो डस्टर एक बार फिर काफ़ी मज़बूत पैकेज के साथ आई है। दमदार फ़ीचर्स, कई वेरीएंट्स और आने वाला हाइब्रिड ऑप्शन इसे इस सेग्मेंट में फिर से एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। साथ ही अब देखना दिलचस्प होगा कि, यह एसयूवी अपने राइवल्स के बीच कितनी जल्दी अपनी जगह बना पाती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
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    MumbaiRs. 12.42 लाख
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    DelhiRs. 12.28 लाख
    PuneRs. 12.54 लाख
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    ChennaiRs. 13.02 लाख
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