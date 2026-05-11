डीलरशिप पर पहुंची नई रेनो डस्टर का सबसे किफ़ायती टर्बो वेरीएंट; जानिए क्या मिलता है ख़ास?

रेनो ने इस साल मार्च में नई डस्टर को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। अब इसकी शुरुआती वेरीएंट्स देशभर की डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में दिख रही यह डस्टर की इवोल्यूशन वेरीएंट है, जो बेस ऑथेंटिक वेरीएंट के ऊपर पोज़िशन की गई है। इस मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑफ़र किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 11.69 लाख रुपए रखी गई है।

हालांकि, यही इवोल्यूशन वेरीएंट ज़्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

फ़ीचर्स की बात करें, तो नई रेनो डस्टर इवोल्यूशन वेरीएंट में कई प्रीमियम एलिमेंट्स दिए गए हैं। इक्सटीरियर पर एलईडी हैडलैम्प्स, डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, रियर एलईडी लाइट बार और 17-इंच अलॉय वील्स मिलते हैं।

वहीं केबिन में ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ ग्रे स्टिचिंग, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, फुली डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो अप/डाउन फ़ंक्शन वाले सभी पावर विंडो और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

नई रेनो डस्टर को कंपनी तीन इंजन ऑप्शंस के साथ ऑफ़र कर रही है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और आने वाला 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है।

माना जा रहा है कि हाइब्रिड वेरीएंट इस साल त्योहारों के सीज़न के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। नई रेनो डस्टर अपने बॉक्सी डिज़ाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और मॉडर्न फ़ीचर्स की वजह से लॉन्च के बाद से ही काफ़ी चर्चा में बनी हुई है।

तस्वीरों के स्रोत

अनुवाद: गुलाब चौबे