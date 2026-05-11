CarWale
    AD

    डीलरशिप पर पहुंची नई रेनो डस्टर का सबसे किफ़ायती टर्बो वेरीएंट; जानिए क्या मिलता है ख़ास?

    Read inEnglish
    Authors Image

    Aditya Nadkarni

    8,913 बार पढ़ा गया
    डीलरशिप पर पहुंची नई रेनो डस्टर का सबसे किफ़ायती टर्बो वेरीएंट; जानिए क्या मिलता है ख़ास?

    रेनो ने इस साल मार्च में नई डस्टर को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। अब इसकी शुरुआती वेरीएंट्स देशभर की डीलरशिप्स पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में दिख रही यह डस्टर की इवोल्यूशन वेरीएंट है, जो बेस ऑथेंटिक वेरीएंट के ऊपर पोज़िशन की गई है। इस मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑफ़र किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 11.69 लाख रुपए रखी गई है।

    हालांकि, यही इवोल्यूशन वेरीएंट ज़्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

    Renault Duster Left Front Three Quarter

    फ़ीचर्स की बात करें, तो नई रेनो डस्टर इवोल्यूशन वेरीएंट में कई प्रीमियम एलिमेंट्स दिए गए हैं। इक्सटीरियर पर एलईडी हैडलैम्प्स, डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, रियर एलईडी लाइट बार और 17-इंच अलॉय वील्स मिलते हैं।

    वहीं केबिन में ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ ग्रे स्टिचिंग, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, फुली डिजिटल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो अप/डाउन फ़ंक्शन वाले सभी पावर विंडो और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

    Renault Duster AC Controls

    नई रेनो डस्टर को कंपनी तीन इंजन ऑप्शंस के साथ ऑफ़र कर रही है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और आने वाला 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है।

    माना जा रहा है कि हाइब्रिड वेरीएंट इस साल त्योहारों के सीज़न के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। नई रेनो डस्टर अपने बॉक्सी डिज़ाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और मॉडर्न फ़ीचर्स की वजह से लॉन्च के बाद से ही काफ़ी चर्चा में बनी हुई है।

    तस्वीरों के स्रोत

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    रेनो डस्टर इमेज
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    टोयोटा महाराष्ट्र में लगाएगी नया मैन्युफ़ैक्चरिंग प्लांट
     अगला 
    किआ सोनेट HTK(O) आईएमटी क्यों खींच रही है सबका ध्यान? जानिए वजह

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    रेनो डस्टर गैलरी

    • images
    • videos
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    425436 बार देखा गया
    2343 लाइक्स
    Renault Duster Techno Variant Walkaround | Best Value Mid Spec under ₹16 Lakh?
    youtube-icon
    Renault Duster Techno Variant Walkaround | Best Value Mid Spec under ₹16 Lakh?
    CarWale टीम द्वारा01 May 2026
    16899 बार देखा गया
    120 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.37 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    बीएमडब्ल्यू M440i
    बीएमडब्ल्यू M440i
    Rs. 1.09 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    3rd मई
    हुंडई आयनिक 5
    हुंडई आयनिक 5
    Rs. 55.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    28th अप्
    मर्सिडीज़ बेंज़ CLA ईवी
    मर्सिडीज़ बेंज़ CLA ईवी
    Rs. 55.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th अप्
    किआ सीरॉस
    किआ सीरॉस
    Rs. 8.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    विनफ़ास्ट VF एमपीवी 7
    Rs. 24.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ईएस
    लेक्सस ईएस
    Rs. 89.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा ईवी
    Launching in 6 days
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    19th मई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा City Facelift
    होंडा City Facelift

    Rs. 12.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    22nd मई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा ZR-V
    होंडा ZR-V

    Rs. 40.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    22nd मई 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा Epiq
    स्कोडा Epiq

    Rs. 21.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    19th मई 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा नई सुपर्ब
    स्कोडा नई सुपर्ब

    Rs. 55.00 - 60.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Countryman C
    मिनी Countryman C

    Rs. 58.00 - 58.50 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी 2026 ब्रेज़ा
    मारुति 2026 ब्रेज़ा

    Rs. 8.90 - 14.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा स्लाविया फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मई 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • रेनो-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.81 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो क्विड
    रेनो क्विड
    Rs. 4.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी रेनो-कार्स

    रेनो डस्टर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.42 लाख
    BangaloreRs. 13.09 लाख
    DelhiRs. 12.28 लाख
    PuneRs. 12.54 लाख
    HyderabadRs. 13.03 लाख
    AhmedabadRs. 11.57 लाख
    ChennaiRs. 13.02 लाख
    KolkataRs. 12.19 लाख
    ChandigarhRs. 11.85 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    425436 बार देखा गया
    2343 लाइक्स
    Renault Duster Techno Variant Walkaround | Best Value Mid Spec under ₹16 Lakh?
    youtube-icon
    Renault Duster Techno Variant Walkaround | Best Value Mid Spec under ₹16 Lakh?
    CarWale टीम द्वारा01 May 2026
    16899 बार देखा गया
    120 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • डीलरशिप पर पहुंची नई रेनो डस्टर का सबसे किफ़ायती टर्बो वेरीएंट; जानिए क्या मिलता है ख़ास?