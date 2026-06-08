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    नई रेनो डस्टर 1.0 टर्बो पेट्रोल का माइलेज आया सामने; कंपनी का दावा जानकर हो जाएंगे हैरान

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    Jay Shah
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    नई रेनो डस्टर 1.0 टर्बो पेट्रोल का माइलेज आया सामने; कंपनी का दावा जानकर हो जाएंगे हैरान
    • 19.41kmpl का दावा किया गया माइलेज
    • सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध
    • डस्टर लाइनअप का सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला पेट्रोल इंजन

    रेनो इंडिया ने नई डस्टर के 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का आधिकारिक माइलेज आंकड़ा जारी कर दिया है। कंपनी के मुताबिक यह इंजन एआरएआई प्रमाणित 19.41kmpl की फ़्यूल इफ़िशंसी देता है, जिससे यह डस्टर रेंज का सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला पेट्रोल विकल्प बन गया है।

    नई डस्टर का यह 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 99bhp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन के साथ उपलब्ध है। इसे कंपनी के ऑथेंटिक, इवोल्यूशन और टेक्नो वेरीएंट्स में ख़रीदा जा सकता है।

    Exterior Right Side View

    जो ख़रीदार बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए यह इंजन एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए, जो मैनुअल गियरबॉक्स चलाना पसंद करते हैं।

    तुलना के लिए, रेनो ने पहले 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के माइलेज आंकड़े भी जारी किए थे। इसका मैनुअल वेरीएंट 17.75kmpl और डीसीटी ऑटोमैटिक वेरीएंट 18.45kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है। ज़्यादा पावर और बड़े इंजन की वजह से इसका माइलेज 1.0-लीटर इंजन के मुक़ाबले कम है।

    वहीं 1.3-लीटर टर्बो इंजन बेस ऑथेंटिक वेरीएंट को छोड़कर लगभग सभी वेरीएंट्स में उपलब्ध है। यह इंजन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो बेहतर परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं।

    दिलचस्प बात यह है कि, हमने हाल ही में डस्टर 1.3 टर्बो-पेट्रोल मैनुअल का असल माइलेज टेस्ट भी किया था, जिसमें एसयूवी ने कंपनी के दावे से काफ़ी कम आंकड़ा दर्ज़ किया था। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि, 1.0-लीटर टर्बो इंजन असल ड्राइविंग परिस्थितियों में कितना माइलेज देने में सक्षम रहता है।

    अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज है, तो नई डस्टर का 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन फ़िलहाल लाइनअप का सबसे किफ़ायती विकल्प नज़र आता है।

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    रेनो डस्टर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.48 लाख
    BangaloreRs. 13.24 लाख
    DelhiRs. 12.28 लाख
    PuneRs. 12.54 लाख
    HyderabadRs. 13.12 लाख
    AhmedabadRs. 11.57 लाख
    ChennaiRs. 13.02 लाख
    KolkataRs. 12.19 लाख
    ChandigarhRs. 11.85 लाख

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