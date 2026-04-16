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    भारत में रेनो का बड़ा दांव; 2030 तक लॉन्च होंगी 7 नई कार्स

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    Gulab Chaubey

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    भारत में रेनो का बड़ा दांव; 2030 तक लॉन्च होंगी 7 नई कार्स

    रेनो ने भारत के लिए अपनी नई फ़्यूचर रेडी इंडिया रणनीति का ख़ुलासा किया है। इस प्लैन के तहत कंपनी आने वाले सालों में भारत में बड़ा विस्तार करने वाली है और 2030 तक देश को अपने टॉप-3 ग्लोबल मार्केट्स में शामिल करना चाहती है।

    कंपनी के सीईओ फ्रैंकोइस प्रोवोस्ट ने कहा कि, भारत उनके लिए काफ़ी अहम मार्केट है और आगे की ग्रोथ में इसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है।

    7 नई कार्स होंगी लॉन्च

    Renault Duster Rear View

    इस प्लैन का सबसे बड़ा हिस्सा है नए मॉडल्स। रेनो भारत में 2030 तक 7 नई कार्स लॉन्च करेगी। इनमें छोटे हैचबैक से लेकर एसयूवी तक कई ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही, कंपनी सिर्फ़ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि हाइब्रिड और ईवी (इलेक्ट्रिक) ऑप्शन भी ऑफ़र करेगी, ताकि ख़रीदार अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकें।

    नई रेनो डस्टर इस प्लान का अहम हिस्सा होगी। इसके अलावा, कंपनी ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट भी दिखाया है, जो आने वाली नई एसयूवी की झलक देता है।

    ज़्यादा फ़ीचर्स और प्रीमियम फ़ील

    रेनो अब अपनी कार्स को पहले से ज़्यादा प्रीमियम बनाने पर ध्यान दे रही है। आने वाले मॉडल्स में बेहतर डिज़ाइन, नए इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, कनेक्टेड फ़ीचर्स और एड्वांस टेक्नोलॉजी मिलेगी।

    कंपनी नई कार्स को आरजीईपी और आरजीएमपी प्लेटफ़ॉर्म पर बनाएगी, जिससे अलग-अलग इंजन ऑप्शंस देना आसान होगा।

    Renault Duster Front View

    7 साल की वॉरंटी और बेहतर सर्विस

    रेनो ‘रेनो फ़ॉरएवर’ प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 7 साल की वॉरंटी ऑफ़र करेगी। इसके अलावा, सर्विस और ओनरशिप इक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाया जाएगा, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़े।

    भारत बनेगा ग्लोबल हब

    रेनो भारत को सिर्फ़ कार बेचने का मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक और एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है। चेन्नई प्लांट इस प्लैन में बड़ा रोल निभाएगा, जहां हज़ारों इंजीनियर्स नई कार्स और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि, 2030 तक भारत से क़रीब 21,973 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाए।

    सीधे शब्दों में कहें तो, रेनो भारत में नई कार्स, नए फ़ीचर्स और बेहतर सर्विस के साथ बड़ी तैयारी कर रही है। अगर कंपनी अपनी इस रणनीति को सही तरीक़े से लागू करती है, तो आने वाले हफ़्तों और सालों में इसका मुक़ाबला और भी मज़बूत हो सकता है।

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    रेनो डस्टर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.42 लाख
    BangaloreRs. 12.93 लाख
    DelhiRs. 12.28 लाख
    PuneRs. 12.54 लाख
    HyderabadRs. 13.03 लाख
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    ChennaiRs. 13.02 लाख
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