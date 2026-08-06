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    3.80 करोड़ रुपए में लॉन्च हुई रेंज रोवर SV अल्ट्रा

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    Desirazu Venkat
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    3.80 करोड़ रुपए में लॉन्च हुई रेंज रोवर SV अल्ट्रा
    • V8 पेट्रोल इंजन के साथ आई नई लग्ज़री एसयूवी
    • इस साल के अंत तक आएगा इसका पूरी तरह इलेक्ट्रिक वर्ज़न

    अगर आपको लगता था कि रेगुलर रेंज रोवर ही लग्ज़री की मिसाल है, तो अब कंपनी इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। ब्रिटिश कार निर्माता ने भारत में नया रेंज रोवर SV अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत 3.80 करोड़ रुपए रखी गई है। कंपनी के मुताबिक़, यह रेंज रोवर की लग्ज़री और बेहतरी का सबसे शानदार रूप है, जिसमें ख़ास इक्सटीरियर और बेहद प्रीमियम इंटीरियर फ़िनिश दी गई है।

    नई रेंज रोवर SV अल्ट्रा में टाइटन सिल्वर इक्सटीरियर पेंट दिया गया है, जिसके साथ सैटिन प्लैटिनम एटलस और सिल्वर क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं। केबिन में ऑर्किड वाइट और सिंडर ग्रे ड्युअल-टोन, लेदर-फ्री अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिस पर लेज़र-क्राफ़्टेड पैटर्न और मोज़ेक परफ़ोरेशन का काम किया गया है। इसके साथ रैटन पाम विनीयर का नैचुरल ओपन-पोर फ़िनिश भी मिलता है। इंटीरियर में बॉडी एंड सोल सीट्स और दुनिया का पहला सेंसरी फ़्लोर दिया गया है, जो केबिन को फ़ुल-बॉडी ऑडियो एक्सपीरियंस में बदल देता है। इसमें वेलनेस मोड्स भी मिलते हैं, जो फ़ोकस और रिलैक्सेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

    Land Rover Range Rover Dashboard

    नई SV अल्ट्रा, उन शुरुआती रेंज रोवर मॉडल्स में से एक है जिसमें SV इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम केबिन को कॉन्सर्ट हॉल जैसा अनुभव देता है और म्यूज़िक को ठीक उसी तरह सुनाता है, जैसा कलाकार ने रिकॉर्ड किया है। यह फ़ीचर सभी SV मॉडल्स में एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा, जिसमें यह SV अल्ट्रा भी शामिल है।

    नई रेंज रोवर SV अल्ट्रा में 4.4-लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 529bhp की पावर और 750Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ZF 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें AWD सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है और माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसकी टॉप स्पीड 261kmph है, जबकि 0 से 100kmph की रफ़्तार यह 10 सेकेंड्स से कम समय में पकड़ लेती है। इसका पूरी तरह इलेक्ट्रिक वर्ज़न इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, जबकि भारत में इसकी एंट्री 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

    Land Rover Range Rover Left Side View

    जेएलआर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा ने कहा, 'रेंज रोवर SV अल्ट्रा, रेंज रोवर की लग्ज़री का सबसे बेहतरीन रूप है, जिसमें इक्सक्लू​ज़िव डिज़ाइन और नई टेक्नोलॉजी का शानदार मेल देखने को मिलता है। नया SV इलेक्ट्रोस्टैटिक साउंड सिस्टम हर सुर और हर डिटेल को उसी तरह पेश करता है, जैसा कलाकार चाहता है। लिक्विड-मेटल टाइटन सिल्वर पेंट, नैचुरल ओपन-पोर फ़िनिश वाला सस्टेनेबली सोर्स्ड रैटन पाम विनीयर और 23-इंच वील्स जैसी हर चीज़ को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है।'

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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