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    रेंज रोवर SV सवाई कलेक्शन से पर्दा उठा; सिर्फ 18 यूनिट्स तक सीमित

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    रेंज रोवर SV सवाई कलेक्शन से पर्दा उठा; सिर्फ 18 यूनिट्स तक सीमित
    • सिर्फ 18 गाड़ियों तक सीमित
    • तीसरा स्पेशल इंडिया कलेक्शन

    रेंज रोवर ने एक्सक्लूसिव रेंज रोवर SV सावावी कलेक्शन पेश किया है। ये लिमिटेड एडिशन पूरी दुनिया में सिर्फ 18 यूनिट्स में उपलब्ध है। इसमें सावावी जयपुर एडिशन, सावावी जोधपुर एडिशन और सावावी जैसलमेर एडिशन – हर एक एडिशन की छह-छह कारें शामिल हैं। इनकी कीमत 4.90 करोड़ रुपये रखी गई है।

    Land Rover Range Rover Right Front Three Quarter

    सावावी जयपुर एडिशन

    ये एडिशन भारत के मशहूर पिंक सिटी से इंस्पायर्ड है। सावावी जयपुर एडिशन ट्रेडिशन और मॉडर्न डिज़ाइन का मेल दिखाता है। इसमें वार्म रोज़ कलर एक्सटीरियर के साथ सॉफिस्टिकेटेड Ecru इंटीरियर मिलता है, जो जयपुर के पुराने हिस्से की टेराकोटा-पिंक बिल्डिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है।

    Land Rover Range Rover Rear View

    सावावी जोधपुर एडिशन

    ये एडिशन ब्लू सिटी जोधपुर से इंस्पायर्ड है, जिसकी अनोखी आर्किटेक्चर और थार डेजर्ट की रेत इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। डिजाइन ऐसी है जैसे रोड पर चलते हुए कोई जेम जैसा सैन्क्चुअरी हो। इसमें सॉफ्ट ब्लू एक्सटीरियर, कस्टम इंटीरियर डीटेलिंग, लिबर्टी ब्लू कार्पेट और मैचिंग लेदर टचेज दी गई हैं।

    Land Rover Range Rover Left Front Three Quarter

    सावावी जैसलमेर एडिशन

    ये एडिशन राजस्थान के गोल्डन सिटी जैसलमेर की खूबसूरती को सलाम करता है। इसमें जैसलमेर के पीले पत्थरों की आर्किटेक्चर और डेजर्ट के रंगों को कैप्चर किया गया है। साटन गोल्ड कलर एक्सटीरियर के साथ कारावे और पर्लीनो ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है, जो वहां के बदलते मौसम और लाइट के इफेक्ट्स को दिखाता है।

    Land Rover Range Rover Dashboard

    V8 पावर

    सभी वेरिएंट्स में कंपनी का 4.4-लीटर V8 इंजन मिलता है, जो 606bhp और 750Nm जनरेट करता है। इसमें आठ-स्पीड AT ट्रांसमिशन और कंपनी की वर्ल्ड फेमस AWD टेक्नोलॉजी सभी 18 गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिलती है।

    Land Rover Range Rover Second Row Seats

    आधिकारिक बयान

    राजन अंबा, मैनेजिंग डायरेक्टर, JLR इंडिया ने कहा, “भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत डिज़ाइन की दुनिया में लगातार इंस्पिरेशन देती है। रेंज रोवर SV सावावी कलेक्शन राजस्थान की खूबसूरती, क्राफ्ट्समैनशिप और आर्किटेक्चर को सलाम करते हुए तीन खास रेंज रोवर बेस्पोक एडिशन पेश करता है। हर एडिशन वहां की यूनिक पहचान को सामने लाता है।

    “ये कलेक्शन दिखाता है कि भारत लग्ज़री मार्केट और क्रिएटिव आइडिया दोनों के लिए एक अहम जगह बन चुका है। बेस्पोक सर्विस की वजह से हमने ऐसी कारें बनाई हैं जिनका भारतीय संस्कृति से गहरा नाता है, लेकिन वो पूरी तरह से रेंज रोवर भी है। रेंज रोवर SV रणथंभौर और रेंज रोवर SV मसारा एडिशन की सफलता से साफ है कि हमारे ग्राहकों को पर्सनलाइज़्ड और कल्चर से इंस्पायर्ड रेंज रोवर पसंद आ रही है।”

    लैंड रोवर रेंज रोवर इमेज
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