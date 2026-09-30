रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक की बुकिंग्स भारत में शुरू

लॉन्च की घोषणा अभी नहीं हुई है

रेअल-वर्ल्ड रेंज 500km से ज़्यादा बताई गई है

पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक रेंज रोवर (Range Rover) पेश की गई है और इसके लिए भारत में ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सभी टेरेन के लिए बनाई गई है।

रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक (Range Rover Sport Electric) में इंटेलिजेंट ट्रैक्शन मैनेजमेंट, वर्चुअल ऑल-व्हील ड्राइव (AWD), एयर सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव रोल कंट्रोल (eARC) और ऑल-व्हील स्टीयरिंग मिलती है। इस एसयूवी में 542.5bhp/850Nm मोटर और 118.5kWh बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के अनुसार, इसकी क्लेम्ड रेंज 609km है, जबकि रियल-वर्ल्ड रेंज 533km बताई गई है।

कंपनी के अनुसार, यह बैटरी हाई-डेंसिटी यूनिट है जो एल्युमिनियम केस में बंद है, और हमें लगता है कि यह NMC यूनिट है, क्योंकि इसमें 8 साल/1,60,000km की वारंटी मिलती है। बैटरी 800V आर्किटेक्चर पर बनी है। DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 10-80% तक चार्ज करने में सिर्फ 22 मिनट लगते हैं। इस बैटरी ने -45°C से 90°C तापमान और मल्टी-ऐक्सिस वाइब्रेशन जैसे टेस्ट भी पास किए हैं। SUV, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography और First Edition वर्जन में आती है। First Edition में ज़ादार ग्रे, सैटिन रैप, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ और 22-इंच टायर्स मिलते हैं। रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक ऑटोग्राफी (Range Rover Sport Electric Autobiography) ग्राहकों के लिए Bespoke कमीशनिंग सर्विस भी है, जिसमें आपको लगभग अनगिनत कलर ऑप्शन और मटेरियल्स मिलते हैं।