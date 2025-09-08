CarWale
    टाटा की कार्स ख़रीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी! GST कटौती के बाद गाड़ियां होंगी सस्ती

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    1,708 बार पढ़ा गया
    टाटा की कार्स ख़रीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी! GST कटौती के बाद गाड़ियां होंगी सस्ती

    सरकार की नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी और इसका पूरा फ़ायदा टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी। यानी टाटा की कार्स और एसयूवी अब पहले से ज़्यादा सस्ती मिलेंगी।

    कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा, “यह फैसला भारत में पर्सनल मोबिलिटी को और किफ़ायती बनाएगा। हम हमेशा की तरह ग्राहकों के फ़ायदे को प्राथमिकता देते हुए यह राहत पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।”

    कितनी घटेगी क़ीमतें?

    Tata Safari Right Front Three Quarter

    नई दरों के बाद टाटा की पॉपुलर कार्स और एसयूवीज़ पर अनुमानित क़ीमतों में इतनी कमी हो सकती है:

    टियागो – 75,000 रुपए तक सस्ती

    टिगोर – 80,000 रुपए तक सस्ती

    अल्ट्रोज़ – 1,10,000 रुपए तक सस्ती

    पंच – 85,000 रुपए तक सस्ती

    नेक्सन – 1,55,000 रुपए तक सस्ती

    कर्व – 65,000 रुपए तक सस्ती

    हैरियर – 1,40,000 रुपए तक सस्ती

    सफारी – 1,45,000 रुपए तक सस्ती

    फ़ेस्टिव सीज़न में बढ़ेगी बिक्री

    Exterior Left Front Three Quarter

    त्योहारों के मौसम में गाड़ियों की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। क़ीमतें घटने से इस बार और भी ज़्यादा बुकिंग्स होने की उम्मीद है। कंपनी ने ग्राहकों को सलाह दी है कि, वे समय पर बुकिंग करा लें ताकि फ़ेस्टिव सीज़न में डिलिवरी आसानी से मिल सके।

    सीधे शब्दों में कहें तो, जीएसटी कटौती की वजह से अब टाटा की गाड़ियां न सिर्फ़ ज़्यादा किफ़ायती होंगी, बल्कि ग्राहकों के लिए त्योहारों पर कार ख़रीदने का सुनहरा मौक़ा भी बनेगा।

    • टाटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा टियागो
    टाटा टियागो
    Rs. 4.57 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टाटा-कार्स

    टाटा नेक्सन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 8.61 लाख
    BangaloreRs. 8.98 लाख
    DelhiRs. 8.34 लाख
    PuneRs. 8.61 लाख
    HyderabadRs. 8.81 लाख
    AhmedabadRs. 8.12 लाख
    ChennaiRs. 8.75 लाख
    KolkataRs. 8.52 लाख
    ChandigarhRs. 8.34 लाख

