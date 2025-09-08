टाटा की कार्स ख़रीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी! GST कटौती के बाद गाड़ियां होंगी सस्ती

सरकार की नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी और इसका पूरा फ़ायदा टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी। यानी टाटा की कार्स और एसयूवी अब पहले से ज़्यादा सस्ती मिलेंगी।

कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा, “यह फैसला भारत में पर्सनल मोबिलिटी को और किफ़ायती बनाएगा। हम हमेशा की तरह ग्राहकों के फ़ायदे को प्राथमिकता देते हुए यह राहत पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं।”

कितनी घटेगी क़ीमतें?

नई दरों के बाद टाटा की पॉपुलर कार्स और एसयूवीज़ पर अनुमानित क़ीमतों में इतनी कमी हो सकती है:

टियागो – 75,000 रुपए तक सस्ती

टिगोर – 80,000 रुपए तक सस्ती

अल्ट्रोज़ – 1,10,000 रुपए तक सस्ती

पंच – 85,000 रुपए तक सस्ती

नेक्सन – 1,55,000 रुपए तक सस्ती

कर्व – 65,000 रुपए तक सस्ती

हैरियर – 1,40,000 रुपए तक सस्ती

सफारी – 1,45,000 रुपए तक सस्ती

फ़ेस्टिव सीज़न में बढ़ेगी बिक्री

त्योहारों के मौसम में गाड़ियों की डिमांड हमेशा बढ़ जाती है। क़ीमतें घटने से इस बार और भी ज़्यादा बुकिंग्स होने की उम्मीद है। कंपनी ने ग्राहकों को सलाह दी है कि, वे समय पर बुकिंग करा लें ताकि फ़ेस्टिव सीज़न में डिलिवरी आसानी से मिल सके।

सीधे शब्दों में कहें तो, जीएसटी कटौती की वजह से अब टाटा की गाड़ियां न सिर्फ़ ज़्यादा किफ़ायती होंगी, बल्कि ग्राहकों के लिए त्योहारों पर कार ख़रीदने का सुनहरा मौक़ा भी बनेगा।