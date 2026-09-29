CarWale
    AD

    पोर्श केयेन इलेक्ट्रिक इंडिया लॉन्च कल

    Read inEnglish
    Authors Image
    Desirazu Venkat
    2,374 बार पढ़ा गया
    पोर्श केयेन इलेक्ट्रिक इंडिया लॉन्च कल

    दो वेरिएंट्स उपलब्ध

    642km रेंज

    पोर्शे काएन इलेक्ट्रिक कल इंडिया में लॉन्च होगी। इसकी कीमत पहले ही सामने आ गई है – स्टैंडर्ड मॉडल के लिए 1.76 करोड़ रुपये और टर्बो वेरिएंट के लिए 2.25 करोड़ रुपये। यह पहली बार है जब काएन का इलेक्ट्रिक वर्जन आया है और यह पोर्शे की ICE वर्जन के साथ मिलेगा।

    डिज़ाइन की बात करें तो इसमें पोर्शे के सिग्नेचर LED हेडलैम्प्स, बड़े 21-इंच व्हील्स और एक पीस लाइट बार के बीच में पोर्शे मोटिफ़ मिलता है। ये इलेक्ट्रिक काएन अपने ICE वाले पुराने मॉडल से हर मामले में बड़ी है। इसके इंटीरियर में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, मूड मोड्स, डिजिटल की और मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।

    Exterior Rear View

    पोर्शे की पहचान बिना जबर्दस्त परफॉर्मेंस के पूरी नहीं होती और इस काएन इलेक्ट्रिक में भी वही परंपरा बरकरार रखी गई है। इसमें 1500Nm/835Nm टॉर्क का पावरफुल AWD सिस्टम है, जिससे टर्बो वेरिएंट 0-100 km/h सिर्फ 2.8 सेकंड में और स्टैंडर्ड 4.8 सेकंड में पकड़ लेता है। टर्बो में 435bhp का मोटर पैकेज मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड में 402bhp है – दोनों ही पोर्शे और काएन के नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 130 kW का बूस्ट 10 सेकंड के लिए मिल सकता है और ब्रेकिंग से 600kW की रीक्यूपरेटिव पावर भी मिलती है। कंपनी के मुताबिक रेंज स्टैंडर्ड वेरिएंट में 642km और टर्बो में 623km है। एक्सक्लूसिविटी, डिज़ाइन और पावर के मामले में काएन इलेक्ट्रिक पूरी तरह अलग पहचान बनाती है। भारत में इसकी डिलीवरी लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हो सकती है।

    पोर्शे Cayenne Electric इमेज
    पोर्शे Cayenne Electric
    Rs. 1.77 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    सुज़ुकी का नया 1.5L टर्बो-पेट्रोल इंजन तैयार हो रहा है

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    पोर्शे Cayenne Electric गैलरी

    • images
    • videos
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    Porsche Macan GTS x CarWale - India's Longest Car Relay
    youtube-icon
    Porsche Macan GTS x CarWale - India's Longest Car Relay
    CarWale टीम द्वारा30 Jan 2023
    10609 बार देखा गया
    105 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    ऑडी q3
    ऑडी q3
    Rs. 51.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    16th अक्
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अक्
    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90
    Rs. 1.26 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अक्
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th अक्
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा Thar OG
    महिंद्रा Thar OG
    Rs. 10.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    हुंडई Bayon
    Launching in 3 days
    हुंडई Bayon

    Rs. 9.79 - 15.49 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    पेश किया गया
    10 सितम्बर
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी

    Rs. 80.00 - 85.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 Touring
    बीएमडब्ल्यू M5 Touring

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    Denza D9
    Denza D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा 0 अल्फ़ा
    होंडा 0 अल्फ़ा

    Rs. 17.00 - 22.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    JSW जेटूर T2
    JSW जेटूर T2

    Rs. 30.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • पोर्शे-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    पोर्शे 911
    पोर्शे 911
    Rs. 2.11 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    पोर्शे मैकन
    पोर्शे मैकन
    Rs. 89.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    पोर्शे काइएन
    पोर्शे काइएन
    Rs. 1.51 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी पोर्शे-कार्स

    पोर्शे Cayenne Electric की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 1.87 करोड़
    BangaloreRs. 2.04 करोड़
    DelhiRs. 2.04 करोड़
    PuneRs. 1.87 करोड़
    HyderabadRs. 1.87 करोड़
    AhmedabadRs. 1.88 करोड़
    ChennaiRs. 1.87 करोड़
    KolkataRs. 1.87 करोड़
    ChandigarhRs. 1.86 करोड़

    लोकप्रिय वीडियोज़

    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    Porsche Macan GTS x CarWale - India's Longest Car Relay
    youtube-icon
    Porsche Macan GTS x CarWale - India's Longest Car Relay
    CarWale टीम द्वारा30 Jan 2023
    10609 बार देखा गया
    105 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले