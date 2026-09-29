पोर्श केयेन इलेक्ट्रिक इंडिया लॉन्च कल

दो वेरिएंट्स उपलब्ध

642km रेंज

पोर्शे काएन इलेक्ट्रिक कल इंडिया में लॉन्च होगी। इसकी कीमत पहले ही सामने आ गई है – स्टैंडर्ड मॉडल के लिए 1.76 करोड़ रुपये और टर्बो वेरिएंट के लिए 2.25 करोड़ रुपये। यह पहली बार है जब काएन का इलेक्ट्रिक वर्जन आया है और यह पोर्शे की ICE वर्जन के साथ मिलेगा।

डिज़ाइन की बात करें तो इसमें पोर्शे के सिग्नेचर LED हेडलैम्प्स, बड़े 21-इंच व्हील्स और एक पीस लाइट बार के बीच में पोर्शे मोटिफ़ मिलता है। ये इलेक्ट्रिक काएन अपने ICE वाले पुराने मॉडल से हर मामले में बड़ी है। इसके इंटीरियर में ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, मूड मोड्स, डिजिटल की और मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।

पोर्शे की पहचान बिना जबर्दस्त परफॉर्मेंस के पूरी नहीं होती और इस काएन इलेक्ट्रिक में भी वही परंपरा बरकरार रखी गई है। इसमें 1500Nm/835Nm टॉर्क का पावरफुल AWD सिस्टम है, जिससे टर्बो वेरिएंट 0-100 km/h सिर्फ 2.8 सेकंड में और स्टैंडर्ड 4.8 सेकंड में पकड़ लेता है। टर्बो में 435bhp का मोटर पैकेज मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड में 402bhp है – दोनों ही पोर्शे और काएन के नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 130 kW का बूस्ट 10 सेकंड के लिए मिल सकता है और ब्रेकिंग से 600kW की रीक्यूपरेटिव पावर भी मिलती है। कंपनी के मुताबिक रेंज स्टैंडर्ड वेरिएंट में 642km और टर्बो में 623km है। एक्सक्लूसिविटी, डिज़ाइन और पावर के मामले में काएन इलेक्ट्रिक पूरी तरह अलग पहचान बनाती है। भारत में इसकी डिलीवरी लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हो सकती है।