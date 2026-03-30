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    परफ़ॉर्मेंस कार्स भारत में क्यों ज़रूरी हैं? सिर्फ़ स्पीड नहीं, ब्रैंड इमेज का भी है खेल!

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    Dwij Bhandut

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    परफ़ॉर्मेंस कार्स भारत में क्यों ज़रूरी हैं? सिर्फ़ स्पीड नहीं, ब्रैंड इमेज का भी है खेल!
    • स्कोडा ऑक्टाविया RS और फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ जीटीआई ने बनाई नई चर्चा
    • सीमित नंबर्स में होने के बावजूद ब्रैंड वैल्यू बढ़ाने में अहम रोल

    भारत में परफ़ॉर्मेंस कार्स भले ही मास-मार्केट का हिस्सा न हों, लेकिन इनकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। हाल ही में स्कोडा ऑक्टाविया RS और फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ जीटीआई जैसी कार्स ने यह साबित कर दिया है कि, सही क़ीमत और दमदार परफ़ॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन लोगों का ध्यान खींच सकता है।

    इन दोनों मकैनिकल ट्विन्स में 2.0-लीटर इंजन मिलता है, जो 261bhp की पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है, साथ में 7-स्पीड डीएसजी ट्रैंस्मिशन दिया गया है। ख़ास बात यह रही कि, इन कार्स के सभी सीबीयू यूनिट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो गए, जो इनके क्रेज़ को साफ दिखाता है।

    हालांकि, ये कार्स हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं हैं। कम ग्राउंड क्लीयरेंस और हाई क़ीमत इन्हें आम ग्राहकों से थोड़ा दूर रखती है। लेकिन परफ़ॉर्मेंस कार्स का मकसद सिर्फ़ डेली यूज़ नहीं होता, बल्कि ये ब्रैंड की इंजीनियरिंग और परफ़ॉर्मेंस क्षमता को दिखाने का ज़रिया होती हैं।

    Exterior Left Front Three Quarter

    हेलो प्रॉडक्ट का गेम

    ऑटो इंडस्ट्री में इन कार्स को हेलो प्रॉडक्ट्स कहा जाता है। ये वो मॉडल्स होते हैं, जो किसी ब्रैंड की असली ताकत और टेक्नोलॉजी को शोकेस करते हैं। भले ही ये ज़्यादा बिकें नहीं या मुनाफ़ा न दें, लेकिन इनका काम होता है ब्रैंड की इमेज बनाना।

    मान लीजिए, आप सड़क पर फ़ॉक्सवैगन गोल्फ़ जीटीआई देखते हैं तो, उसकी आवाज़, उसका लुक आपको आकर्षित करता है। आप उसके बारे में जानने लगते हैं और वहीं से ब्रैंड की एक परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड इमेज आपके दिमाग में बन जाती है। यही असर स्कोडा ऑक्टाविया RS का भी होता है।

    इसके बाद जब आप स्कोडा या फ़ॉक्सवैगन की दूसरी कार्स जैसे स्लाविया या वर्टूस को देखते हैं, तो आपके मन में पहले से ही एक पॉजिटिव धारणा बन चुकी होती है कि ये “ड्राइवर की कार्स” हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    भारत में क्यों ज़रूरी हैं ऐसी कार्स?

    भारत को सड़कों पर ढेर सारी परफ़ॉर्मेंस कार्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चुनिंदा मॉडल्स ज़रूरी हैं, जो एस्पिरेशन, ब्रैंड फिलॉसफ़ी और इंजीनियरिंग क्षमता को दिखा सकें।

    आज के समय में भारत में ख़रीदारी सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि परसेप्शन के आधार पर भी होती है। ऐसे में परफ़ॉर्मेंस कार्स ब्रैंड को एक प्रीमियम और एक्साइटिंग पहचान देती हैं।

    आख़िरकार, ये कार्स सिर्फ़ स्पीड के लिए नहीं होतीं, बल्कि ये उस अहसास के लिए होती हैं, जो एक ब्रैंड अपने ग्राहकों को देना चाहता है। और यही वजह है कि, भारत को भले ही कम, लेकिन सही परफ़ॉर्मेंस कार्स की ज़रूरत ज़रूर है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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