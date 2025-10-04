ईवी मार्केट में छाई टेस्ला! सितंबर 2025 में मॉडल Y के 60 से ज़्यादा यूनिट्स बिके

कुल बिक्री हुई 600 के पार

क़ीमत 59.89 लाख रुपए से शुरू

टेस्ला इंडिया ने सितंबर 2025 में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल Y की 60 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं। इसके साथ ही ब्रैंड ने भारत में लॉन्च के बाद से कुल बिक्री का आंकड़ा 600 यूनिट्स पार कर लिया है।

भारत में टेस्ला मॉडल Y की क़ीमत 59.89 लाख से 67.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो वेरीएंट पर निर्भर करती है। कंपनी इसे कई इक्सटीरियर कलर और दो इंटीरियर थीम्स के साथ ऑफ़र करती है, जिससे यह और भी प्रीमियम नज़र आती है।

भले ही 60 यूनिट्स का आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन भारतीय बाज़ार में यह टेस्ला के लिए अहम उपलब्धि है। इसका कारण है कंपनी की सीमित मौजूदगी, ऊंची इम्पोर्ट ड्यूटी और शुरुआती चरण में सप्लाई की कमी।

टेस्ला मॉडल Y की शुरुआती सफलता बताती है कि, भारतीय ग्राहकों में प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती डिलिवरी नेटवर्क को बढ़ाना, क़ीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना और भारतीय ईवी मार्केट में अपनी पकड़ मज़बूत करनी होगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे