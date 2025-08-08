मारुति ग्रैंड विटारा को टक्कर देने आ रही है निसान की नई एसयूवी; भारत में शुरू हुई टेस्टिंग

जल्द लॉन्च होंगी निसान की दो नई कार्स

रेनो ट्राइबर पर आधारित एमपीवी भी लाइनअप में

भारत में निसान मोटर इंडिया ने अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी पॉपुलर कार्स को टक्कर देने के लिए लाई जा रही है। निसान के दो नए प्रॉडक्ट्स में से यह पहली एसयूवी होगी, जबकि दूसरी कार ट्राइबर प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड एक एमपीवी होगी।

कैसी दिखेगी यह एसयूवी?

लेटेस्ट स्पाई तस्वीरों के अनुसार, यह निसान एसयूवी पूरी तरह से कवर की गई है, लेकिन कुछ डिज़ाइन डीटेल्स साफ़ देखी जा सकती हैं। इसमें मिलेगा:

बिल्कुल सीधा और दमदार फ्रंट प्रोफ़ाइल

हॉरिजॉन्टली लगे हुए एलईडी डीआरएल्स

मल्टी-स्लैट फ्रंट ग्रिल

बड़ा एयर डैम

चौड़े अलॉय वील्स और मस्कुलर वील आर्चेस

रूफ़ रेल्स

रियर डिज़ाइन की झलक

पीछे की तरफ एसयूवी में मिलने की उम्मीद है:

वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी टेललाइट्स

रियर वाइपर और वॉशर

शार्क-फ़िन ऐंटीना

इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ हाई-माउंटेड स्टॉपलैम्प

टेलगेट-माउंटेड नंबर प्लेट होल्डर

प्लेटफ़ॉर्म और संभावित लॉन्च टाइमलाइन

यह अपकमिंग एसयूवी असल में नई जनरेशन रेनो डस्टर की सिस्टर कार होगी। वहीं दूसरी तरफ, ट्राइबर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी भी डेवलप हो रही है। इसके अलावा, कंपनी एक तीन-रो सी-एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा।

निसान की इन दोनों नई कार्स में से एक एसयूवी और दूसरी एमपीवी है, जिन्हें क्रमशः 2026 की पहली और दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, इनमें से पहले कौन सी कार मार्केट में आएगी, यह अभी साफ नहीं हुआ है।

अनुवाद: गुलाब चौबे