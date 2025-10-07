निसान की नई एसयूवी टेक्टॉन से उठा पर्दा! 2026 में होगी लॉन्च

दमदार डिज़ाइन और नए फ़ीचर्स के साथ आएगी यह नई एसयूवी

निसान की फ़्लैगशिप एसयूवी निसान पैट्रॉल से है इंस्पायर्ड

निसान ने अपनी अगली मिड-साइज़ एसयूवी का नाम और डिज़ाइन आख़िरकार पेश कर दिया है। कंपनी ने इसका नाम निसान टेक्टॉन रखा है, जो भारत में 2026 में लॉन्च होगी। यह एसयूवी निसान के चेन्नई प्लांट में तैयार की जा रही है और इसे रेनो के साथ साझेदारी में तैयार किया जाएगा।

“टेक्टॉन” नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है “कला-कार” या “निर्माता”। यह नाम निसान की इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और इनोवेशन पर फ़ोकस को दिखाता है।

नई निसान टेक्टॉन का डिज़ाइन निसान की फ़्लैगशिप एसयूवी निसान पैट्रॉल से इंस्पायर्ड है। एसयूवी में सी-शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स, मस्कुलर बोनट और बोल्ड फ्रंट बम्पर दिए गए हैं, जो इसे एक दमदार रोड प्रज़ेंस देते हैं। साइड प्रोफ़ाइल में डबल-सी डोर एक्सेंट डिज़ाइन और ब्लैक-क्लैड वील आर्चेस एसयूवी को और स्पोर्टी लुक देते हैं। पीछे की तरफ फुल-विड्थ एलईडी टेललाइट और टेक्टॉन बैजिंग एसयूवी को मॉडर्न फ़िनिश देते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो, निसान टेक्टॉन में लग्ज़री और टेक-फ़ोकस्ड केबिन मिलने की उम्मीद है, जिसमें बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, एड्वांस कनेक्टेड फ़ीचर्स और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दी जाएगी।

निसान मोटर इंडिया के एमडी सौरभ वत्स के मुताबिक़, “टेक्टॉन भारत में निसान की नई शुरुआत है। इसका स्टाइल, सॉलिड स्टांस और इंटीरियर क्वालिटी इसे मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में गेम-चेंजर बनाएगी।”

निसान टेक्टॉन कंपनी की ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ रणनीति के तहत एक ग्लोबल मॉडल होगी। भारत में लॉन्च के बाद इसे कई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

निसान टेक्टॉन का मुक़ाबला भारत में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक और फ़ॉक्सवैगन टाइगुन जैसी एसयूवीज़ से होगा। उम्मीद है कि, यह एसयूवी अपने डिज़ाइन और प्रीमियम फ़ीचर्स की बदौलत इस सेग्मेंट में नई पहचान बनाएगी।