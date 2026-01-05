CarWale
    निसान टेक्टॉन के नए तस्वीरों ने मचाई हलचल; क्या हुंडई क्रेटा को मिलेगी कड़ी टक्कर?

    Haji Chakralwale

    निसान टेक्टॉन के नए तस्वीरों ने मचाई हलचल; क्या हुंडई क्रेटा को मिलेगी कड़ी टक्कर?

    निसान इंडिया अपनी आने वाली मिड-साइज़ एसयूवी निसान टेक्टॉन की तैयारी में जुटी है। आधिकारिक लॉन्च से पहले सामने आए नए तस्वीरों से इस एसयूवी के प्रोडक्शन वर्ज़न की झलक मिल गई है। इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि, निसान टेक्टॉन को सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा को टक्कर देने के इरादे से डिज़ाइन किया गया है।

    Nissan Tekton Left Front Three Quarter

    डिज़ाइन की बात करें तो, निसान टेक्टॉन में कंपनी की लेटेस्ट ग्लोबल स्टाइलिंग देखने को मिलती है। फ्रंट में चौड़ी ग्रिल, हॉरिज़ॉन्टल स्लैट्स, फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और स्लिम हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा, उभरे हुए क्रीज़ के साथ उभरा हुआ बोनट इसे दमदार और मस्कुलर लुक देता है। कुल मिलाकर इसका स्टांस सेग्मेंट की दूसरी एसयूवीज़ के मुक़ाबले काफ़ी मज़बूत नज़र आता है।

    साइड प्रोफ़ाइल में चौकोर वील आर्चेस, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन, ड्युअल-टोन अलॉय वील्स और रूफ़ रेल्स इसे एक प्रॉपर एसयूवी कैरेक्टर देते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल-लैम्प्स, भड़कीला बम्पर और टेलगेट पर बड़ा टेक्टॉन बैज इसे प्रीमियम लुक देते हैं।

    Nissan Tekton Right Rear Three Quarter

    सेग्मेंट की बात करें तो, निसान टेक्टॉन मिड-साइज़ एसयूवी कैटेगरी में उतरेगी, जहां इसका मुक़ाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी पॉप्युलर कार्स से होगा। हालांकि, इसका सटीक लम्बाई- चौड़ाई अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन तस्वीरों में इसका साइज़ सेग्मेंट की बाक़ी कार्स की तरह दिखता है।

    इंटीरियर और फ़ीचर्स को लेकर अभी कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनरॉमिक सनरूफ़ और एडास जैसे फ़ीचर्स मिल सकते हैं।

    इंजन ऑप्शंस की बात करें तो, लॉन्च के समय इसमें पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल यूनिट शामिल हो सकती है। मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी मिलने की उम्मीद है। साथ ही, लोकलाइज़ेशन पर ज़ोर देकर निसान टेक्टॉन को अग्रेसिव क़ीमत पर पेश कर सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान टेक्टॉन इमेज
    निसान टेक्टॉन
    Rs. 11.00 - 18.00 लाख
