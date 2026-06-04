9 जुलाई को पेश होगी नई निसान टेक्टॉन; टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

निसान अपनी नई मिड-साइज़ एसयूवी टेक्टॉन को 9 जुलाई, 2026 को पेश करने जा रही है। लॉन्च से पहले इस एसयूवी को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार भी टेस्ट मॉडल पूरी तरह ढका हुआ नज़र आया, लेकिन इसके कई डिज़ाइन और फ़ीचर डिटेल्स पहले ही सामने आ चुके हैं।

नई निसान टेक्टॉन उसी प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार की जाएगी, जिस पर नई रेनो डस्टर आधारित है। हालांकि, दोनों एसयूवी का बेस स्ट्रक्चर समान होगा, लेकिन टेक्टॉन को अलग पहचान देने के लिए इसके फ्रंट और रियर डिज़ाइन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इसमें निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर, नई ग्रिल और अलग डिज़ाइन के वील्स देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफ़ाइल काफ़ी हद तक डस्टर जैसी रहने की उम्मीद है।

केबिन की बात करें, तो इसमें ड्युअल-स्क्रीन लेआउट, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो, क्यूआई2 वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर एसी वेंट्स, ड्राइव मोड्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडास जैसे फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है। निसान इसके इंटीरियर को डस्टर के मुक़ाबले थोड़ा प्रीमियम बनाने पर भी काम कर सकती है।

इंजन ऑप्शंस की बात करें, तो टेक्टॉन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, बाद में 1.8-लीटर हाइब्रिड इंजन भी लाइनअप में शामिल किया जा सकता है। ट्रैंस्मिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलने की उम्मीद है।

भारतीय बाज़ार में लॉन्च होने के बाद नई निसान टेक्टॉन का मुक़ाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फ़ॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक और नई रेनो डस्टर जैसी एसयूवीज़ से होगा।

निसान के लिए टेक्टॉन एक बेहद अहम प्रॉडक्ट साबित हो सकती है। पिछले कुछ सालों में सीमित पोर्टफ़ोलियो के कारण ब्रैंड की मौजूदगी कमज़ोर हुई है, लेकिन नई टेक्टॉन के साथ कंपनी भारतीय एसयूवी सेग्मेंट में मज़बूत वापसी की उम्मीद कर रही है।

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अनुवाद: गुलाब चौबे