निसान टेकटन बेस्ड थ्री-रो SUV की भारत में टेस्टिंग शुरू

अलग टेललाइट डिज़ाइन मिलेगा

अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद

निसान इंडिया ने अपनी नई सात-सीटर SUV की पब्लिक रोड पर टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो हाल ही में लॉन्च हुई टेकटन SUV पर बेस्ड होगी। इंटरनेट पर आई स्पाई इमेज़ में एक टेस्ट म्यूल देखी गई है, जिसे भारी कैमुफ्लाज में लपेटा गया है।

2027 में लॉन्च होने की संभावना है। टेकटन-बेस्ड ये थ्री-रो SUV बड़ी रियर ओवरहैंग के साथ आएगी, ताकि एक्स्ट्रा सीटिंग मिल सके। बाहर से इसमें वही LED DRL और हेडलैंप डिज़ाइन दिखता है जो टेकटन में मिलता है। टेललाइट्स में भी नए एलिमेंट्स के साथ पूरा नया क्लस्टर मिलेगा और टेलगेट पर सेगमेंटेड LED लाइट बार भी नजर आ सकता है। इसके अलावा, टेकटन की तुलना में नंबर प्लेट रेस्स बम्पर पर नीचे शिफ्ट होगी। नई डिज़ाइन के अलॉय वील्स भी देखने को मिलेंगे।

इंटरियर में निसान की ये नई सात-सीटर SUV, अपनी फाइव-सीटर सिबलिंग से फीचर्स ले सकती है। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, ड्यूल 10-इंच स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील शामिल हैं।

इंजन की बात करें तो निसान टेकटन-बेस्ड इस थ्री-रो SUV में वही 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। टेकटन के लिए हाइब्रिड वर्जन पहले ही नकारा जा चुका है, तो यह पावरट्रेन सात-सीटर में भी नहीं मिलेगा। निसान इसमें 6-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट्स दे सकती है, हालांकि फाइनल कन्फर्मेशन बाकी है।

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