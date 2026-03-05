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    निसान टेक्टॉन का बेस वेरीएंट टेस्टिंग के दौरान आया नज़र

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    Aditya Nadkarni

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    निसान टेक्टॉन का बेस वेरीएंट टेस्टिंग के दौरान आया नज़र

    निसान अपनी नई मिड-साइज़ एसयूवी टेक्टॉन की भारत में लगातार टेस्टिंग कर रही है। इस एसयूवी का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल पहले 4 फ़रवरी को दिखाया जाना था, लेकिन कार्यक्रम टाल दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि, इसका आधिकारिक ख़ुलासा जल्द किया जाएगा।

    हाल ही में जो टेस्ट मॉडल स्पॉट हुआ है, उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह टेक्टॉन का बेस वेरीएंट हो सकता है। इसकी पहचान स्टील वील्स और रूफ़ रेल्स की गैरमौजूदगी से होती है, जो आमतौर पर लोअर वेरीएंट की ओर इशारा करती है।

    डिज़ाइन में क्या दिखा नया?

    Nissan Tekton Right Rear Three Quarter

    स्पॉट की गई टेस्ट कार में नए एलईडी टेल लैम्प्स, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ हाई-माउंटेड स्टॉप लैम्प, सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स और चंकी रियर बम्पर देखने को मिला है।

    निसान की यह एसयूवी रेनो डस्टर से प्लेटफ़ॉर्म साझा करेगी, लेकिन इसका इक्सटीरियर डिज़ाइन पूरी तरह अलग होगा। वहीं, ज़्यादातर फ़ीचर और टेक्नोलॉजी डस्टर से ली जा सकती है।

    इंजन और मुक़ाबला

    Nissan Tekton Rear View

    हालांकि कंपनी ने इंजन ऑप्शन को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि, टेक्टॉन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन विकल्प मिल सकते हैं।

    Nissan Tekton Rear View

    यह मॉडल इस साल निसान की दूसरी बड़ी पेशकश होगी। इससे पहले कंपनी निसान ग्रैवाइट लॉन्च कर चुकी है। टेक्टॉन के बाद इसी प्लेटफ़ॉर्म पर तीन-रो एसयूवी भी लाई जाएगी, जो हुंडई अल्काज़ार, किया कारेन्स, टाटा सफ़ारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो N और एमजी हेक्टर प्लस को कड़ी टक्कर देगी।

    अब देखना दिलचस्प होगा कि, निसान टेक्टॉन को किस क़ीमत और पोज़िशन के साथ भारतीय बाज़ार में उतारती है।

    तस्वीरों के स्रोत

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान टेक्टॉन इमेज
    निसान टेक्टॉन
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