    GST कटौती से निसान मैग्नाइट की क़ीमत में आई भारी गिरावट; अब 5.61 लाख रुपए से शुरू

    Gulab Chaubey

    GST कटौती से निसान मैग्नाइट की क़ीमत में आई भारी गिरावट; अब 5.61 लाख रुपए से शुरू
    • टॉप वेरीएंट्स की क़ीमतों में भी करीब 1 लाख रुपए तक की कमी
    • ग्लोबल एनकैप में मिल चूका है 5-स्टार रेटिंग

    निसान मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी निसान मैग्नाइट की क़ीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। सरकार द्वारा GST दरें घटाने के बाद कंपनी ने इसका पूरा फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है। अब मैग्नाइट की शुरुआती क़ीमत 5.61 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टॉप वेरीएंट्स की क़ीमतों में भी करीब 1 लाख रुपए तक की कमी आई है।

    सभी वेरीएंट्स की नई क़ीमतें (एक्स-शोरूम)

    वेरीएंट

    पुरानी क़ीमत

    नई क़ीमत

    अंतर

    एमटी विसिया

    6,14,900 रुपए

    5,61,000 रुपए

    52,400 रुपए

    एमटी एक्सेंटा

    6,99,900 रुपए

    6,43,000 रुपए

    56,900 रुपए

    एमटी N-कनेक्टा

    7,89,900 रुपए

    7,29,000 रुपए

    60,900 रुपए

    एमटी कुरो

    8,29,900 रुपए

    7,66,000 रुपए

    63,900 रुपए

    एमटी टेक्ना

    8,79,900 रुपए

    8,12,000 रुपए

    67,900 रुपए

    एमटी टेक्ना+

    9,27,900 रुपए

    8,48,000 रुपए

    79,000 रुपए

    EZ-शिफ़्ट विसिया

    6,79,900 रुपए

    6,25,000 रुपए

    54,900 रुपए

    EZ-शिफ़्ट एक्सेंटा

    7,64,900 रुपए

    7,08,000 रुपए

    56,900 रुपए

    EZ-शिफ़्ट N-कनेक्टा

    8,54,900 रुपए

    7,95,000 रुपए

    59,900 रुपए

    EZ-शिफ़्ट कुरो

    8,94,900 रुपए

    8,35,000 रुपए

    59,900 रुपए

    EZ-शिफ़्ट टेक्ना

    9,44,900 रुपए

    8,74,000 रुपए

    70,900 रुपए

    EZ-शिफ़्ट टेक्ना+

    9,82,900 रुपए

    8,98,000 रुपए

    84,000 रुपए

    टर्बो सीवीटी N-कनेक्टा

    10,29,900 रुपए

    9,53,000 रुपए

    76,900 रुपए

    टर्बो सीवीटी कुरो

    10,69,900 रुपए

    9,91,000 रुपए

    78,900 रुपए

    टर्बो सीवीटी टेक्ना

    11,19,900 रुपए

    10,22,000 रुपए

    97,900 रुपए

    टर्बो सीवीटी टेक्ना+

    11,76,900 रुपए

    10,75,000 रुपए

    1,00,400 रुपए

    सीएनजी रेट्रोफ़िट किट

    Nissan Magnite Right Front Three Quarter

    साथ ही निसान ने सीएनजी किट की क़ीमत भी घटा दी है। अब यह सिर्फ़ 71,999 रुपए में मिलेगी (पहले 75,000 रुपए), यानी 3,000 रुपए की बचत।

    फ़ीचर्स और सेफ़्टी

    नई निसान मैग्नाइट अब भी अपने सेग्मेंट में सबसे सुरक्षित एसयूवीज़ में से एक है। इसमें अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, 55+ सेफ़्टी फ़ीचर्स और हाल ही में मिली 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग शामिल है।

    Nissan Magnite Dashboard

    कंपनी का बयान

    निसान मोटर इंडिया के एमडी सौरभ वत्स ने कहा कि, “GST कटौती का पूरा लाभ हमने ग्राहकों तक पहुंचाया है। हमें विश्वास है कि फ़ेस्टिव सीज़न में मैग्नाइट की डिमांड और भी बढ़ेगी।”

    बता दें कि, नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025 से डिलिवरी पर लागू होंगी, लेकिन ग्राहक अभी से इन नई दरों पर गाड़ी बुक कर सकते हैं।

    निसान मैग्नाइट इमेज
    निसान मैग्नाइट
    Rs. 5.62 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
