GST कटौती से निसान मैग्नाइट की क़ीमत में आई भारी गिरावट; अब 5.61 लाख रुपए से शुरू

टॉप वेरीएंट्स की क़ीमतों में भी करीब 1 लाख रुपए तक की कमी

ग्लोबल एनकैप में मिल चूका है 5-स्टार रेटिंग

निसान मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी निसान मैग्नाइट की क़ीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। सरकार द्वारा GST दरें घटाने के बाद कंपनी ने इसका पूरा फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है। अब मैग्नाइट की शुरुआती क़ीमत 5.61 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टॉप वेरीएंट्स की क़ीमतों में भी करीब 1 लाख रुपए तक की कमी आई है।

सभी वेरीएंट्स की नई क़ीमतें (एक्स-शोरूम)

वेरीएंट पुरानी क़ीमत नई क़ीमत अंतर एमटी विसिया 6,14,900 रुपए 5,61,000 रुपए 52,400 रुपए एमटी एक्सेंटा 6,99,900 रुपए 6,43,000 रुपए 56,900 रुपए एमटी N-कनेक्टा 7,89,900 रुपए 7,29,000 रुपए 60,900 रुपए एमटी कुरो 8,29,900 रुपए 7,66,000 रुपए 63,900 रुपए एमटी टेक्ना 8,79,900 रुपए 8,12,000 रुपए 67,900 रुपए एमटी टेक्ना+ 9,27,900 रुपए 8,48,000 रुपए 79,000 रुपए EZ-शिफ़्ट विसिया 6,79,900 रुपए 6,25,000 रुपए 54,900 रुपए EZ-शिफ़्ट एक्सेंटा 7,64,900 रुपए 7,08,000 रुपए 56,900 रुपए EZ-शिफ़्ट N-कनेक्टा 8,54,900 रुपए 7,95,000 रुपए 59,900 रुपए EZ-शिफ़्ट कुरो 8,94,900 रुपए 8,35,000 रुपए 59,900 रुपए EZ-शिफ़्ट टेक्ना 9,44,900 रुपए 8,74,000 रुपए 70,900 रुपए EZ-शिफ़्ट टेक्ना+ 9,82,900 रुपए 8,98,000 रुपए 84,000 रुपए टर्बो सीवीटी N-कनेक्टा 10,29,900 रुपए 9,53,000 रुपए 76,900 रुपए टर्बो सीवीटी कुरो 10,69,900 रुपए 9,91,000 रुपए 78,900 रुपए टर्बो सीवीटी टेक्ना 11,19,900 रुपए 10,22,000 रुपए 97,900 रुपए टर्बो सीवीटी टेक्ना+ 11,76,900 रुपए 10,75,000 रुपए 1,00,400 रुपए

सीएनजी रेट्रोफ़िट किट

साथ ही निसान ने सीएनजी किट की क़ीमत भी घटा दी है। अब यह सिर्फ़ 71,999 रुपए में मिलेगी (पहले 75,000 रुपए), यानी 3,000 रुपए की बचत।

फ़ीचर्स और सेफ़्टी

नई निसान मैग्नाइट अब भी अपने सेग्मेंट में सबसे सुरक्षित एसयूवीज़ में से एक है। इसमें अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, 55+ सेफ़्टी फ़ीचर्स और हाल ही में मिली 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग शामिल है।

कंपनी का बयान

निसान मोटर इंडिया के एमडी सौरभ वत्स ने कहा कि, “GST कटौती का पूरा लाभ हमने ग्राहकों तक पहुंचाया है। हमें विश्वास है कि फ़ेस्टिव सीज़न में मैग्नाइट की डिमांड और भी बढ़ेगी।”

बता दें कि, नई क़ीमतें 22 सितंबर, 2025 से डिलिवरी पर लागू होंगी, लेकिन ग्राहक अभी से इन नई दरों पर गाड़ी बुक कर सकते हैं।