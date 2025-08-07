CarWale
    निसान मैग्नाइट कुरो इडिशन हुई लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास इस ऑल-ब्लैक एसयूवी में!

    Haji Chakralwale

    476 बार पढ़ा गया
    निसान मैग्नाइट कुरो इडिशन हुई लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास इस ऑल-ब्लैक एसयूवी में!
    • क़ीमत 8.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू
    • ब्लैक थीम में दमदार लुक और फ़ीचर अपडेट्स

    निसान ने अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट का कुरोइडिशन एक बार फिर भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल इडिशन की क़ीमत 8.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कुरो का मतलब जापानी भाषा में 'ब्लैक' होता है, और जैसा नाम है, वैसा ही इसका स्टाइल यानी पूरी तरह से ऑल-ब्लैक है।

    क्या है कुरो इडिशन?

    Nissan Magnite Left Front Three Quarter

    मैग्नाइट कुरो इडिशन को पहली बार साल 2023 के आख़िर में पेश किया गया था और अब इसे अपडेटेड लुक और फ़ीचर्स के साथ दोबारा लॉन्च किया गया है। यह वेरीएंट दोनों इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है:

    • 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
    • 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल

    डिज़ाइन हाइलाइट्स

    Nissan Magnite Left Side View

    इस इडिशन में कई इक्सक्लूज़िव ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे:

    • पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल
    • ग्लॉस ब्लैक रूफ़ रेल्स
    • ब्लैक रेज़िन स्किड प्लेट्स (सामने और पीछे)
    • ब्लैक डोर हैंडल्स और कुरो बैजिंग (लेफ्ट फेंडर पर)
    • 16-इंच डायमंड कट अलॉय वील्स
    • सिग्नेचर ब्लैक एलईडी हेडलैम्प्स और लाइटसेबर-स्टाइल टर्न इंडिकेटर्स

    इन सब बदलावों से यह कुरो इडिशन रेगुलर मैग्नाइट से ज़्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम नज़र आता है।

    इंटीरियर अपग्रेड्स

    Nissan Magnite Dashboard

    मैग्नाइट कुरो इडिशन का केबिन भी पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है।

    • गियर शिफ्ट गार्निश और स्टीयरिंग इन्सर्ट्स पर पियानो ब्लैक फ़िनिश
    • डार्क डोर ट्रिम्स और सन वाइज़र
    • स्टैंडर्ड सेबल ब्लैक वायरलेस चार्जर
    • प्रीमियम आई-की के साथ वाक-अवे लॉक और एप्रोच अनलॉक फ़ीचर
    • स्टील्थ डैश कैम ऐज़ एन ऐक्सेसरी

    बुकिंग और उपलब्धता

    निसान ने इस कुरो इडिशन की बुकिंग्स भारत भर में अपने सभी डीलरशिप्स और आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दी हैं। इसे 11,000 रुपए की टोकन राशि में बुक किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने रेगुलर मैग्नाइट के कुछ वेरीएंट्स में नया मटैलिक ग्रे कलर ऑप्शन भी शामिल किया है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान मैग्नाइट इमेज
    निसान मैग्नाइट
    Rs. 6.14 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    डबल कैब वर्ज़न में महिंद्रा स्कॉर्पियो N पिकअप टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

    निसान मैग्नाइट गैलरी

    Nissan Magnite 2024 Review | One of the Best Value Compact SUVs gets Better!
    youtube-icon
    Nissan Magnite 2024 Review | One of the Best Value Compact SUVs gets Better!
    CarWale टीम द्वारा29 Oct 2024
    121398 बार देखा गया
    809 लाइक्स
    Top 10 new car launches in 2023 - Verna, Harrier and Safari Facelift, Baleno SUV and more | CarWale
    youtube-icon
    Top 10 new car launches in 2023 - Verna, Harrier and Safari Facelift, Baleno SUV and more | CarWale
    CarWale टीम द्वारा04 Jan 2023
    130075 बार देखा गया
    744 लाइक्स

    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 11.11 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन
    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 8.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा BE 6
    महिंद्रा BE 6
    Rs. 18.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 11.34 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV700
    महिंद्रा XUV700
    Rs. 14.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG CLE
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG CLE
    Rs. 1.35 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    वॉल्वो xc60
    वॉल्वो xc60
    Rs. 71.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी साइबरस्टर
    एमजी साइबरस्टर
    Rs. 75.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 6.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी M9 ईवी
    एमजी M9 ईवी
    Rs. 69.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे
    बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे
    Rs. 46.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टेस्ला मॉडल Y
    टेस्ला मॉडल Y
    Rs. 59.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी
    किआ कारेन्स क्लाविस ईवी
    Rs. 17.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट
    Launching Soon
    अगस 2025
    रेनो काईगर फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 6.20 - 11.50 लाखअनुमानित प्राइस

    24th अगस्त 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 7e
    महिंद्रा XEV 7e

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी

    Rs. 15.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Launching Soon
    सित 2025
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    3rd सितम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 25.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट VF 6
    विनफ़ास्ट VF 6

    Rs. 18.00 - 24.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मजेस्टर
    एमजी मजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट VF 7
    विनफ़ास्ट VF 7

    Rs. 35.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    सितम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान मैग्नाइट
    निसान मैग्नाइट
    Rs. 6.14 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान एक्स-ट्रेल
    निसान एक्स-ट्रेल
    Rs. 49.92 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान मैग्नाइट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 7.42 लाख
    BangaloreRs. 7.38 लाख
    DelhiRs. 7.13 लाख
    PuneRs. 7.37 लाख
    HyderabadRs. 7.59 लाख
    AhmedabadRs. 7.10 लाख
    ChennaiRs. 7.39 लाख
    KolkataRs. 7.27 लाख
    ChandigarhRs. 7.11 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Nissan Magnite 2024 Review | One of the Best Value Compact SUVs gets Better!
    youtube-icon
    Nissan Magnite 2024 Review | One of the Best Value Compact SUVs gets Better!
    CarWale टीम द्वारा29 Oct 2024
    121398 बार देखा गया
    809 लाइक्स
    Top 10 new car launches in 2023 - Verna, Harrier and Safari Facelift, Baleno SUV and more | CarWale
    youtube-icon
    Top 10 new car launches in 2023 - Verna, Harrier and Safari Facelift, Baleno SUV and more | CarWale
    CarWale टीम द्वारा04 Jan 2023
    130075 बार देखा गया
    744 लाइक्स
