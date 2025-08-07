निसान मैग्नाइट कुरो इडिशन हुई लॉन्च; जानिए क्या है ख़ास इस ऑल-ब्लैक एसयूवी में!

क़ीमत 8.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू

ब्लैक थीम में दमदार लुक और फ़ीचर अपडेट्स

निसान ने अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट का कुरोइडिशन एक बार फिर भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल इडिशन की क़ीमत 8.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कुरो का मतलब जापानी भाषा में 'ब्लैक' होता है, और जैसा नाम है, वैसा ही इसका स्टाइल यानी पूरी तरह से ऑल-ब्लैक है।

क्या है कुरो इडिशन?

मैग्नाइट कुरो इडिशन को पहली बार साल 2023 के आख़िर में पेश किया गया था और अब इसे अपडेटेड लुक और फ़ीचर्स के साथ दोबारा लॉन्च किया गया है। यह वेरीएंट दोनों इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है:

1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल

डिज़ाइन हाइलाइट्स

इस इडिशन में कई इक्सक्लूज़िव ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे:

पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल

ग्लॉस ब्लैक रूफ़ रेल्स

ब्लैक रेज़िन स्किड प्लेट्स (सामने और पीछे)

ब्लैक डोर हैंडल्स और कुरो बैजिंग (लेफ्ट फेंडर पर)

16-इंच डायमंड कट अलॉय वील्स

सिग्नेचर ब्लैक एलईडी हेडलैम्प्स और लाइटसेबर-स्टाइल टर्न इंडिकेटर्स

इन सब बदलावों से यह कुरो इडिशन रेगुलर मैग्नाइट से ज़्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम नज़र आता है।

इंटीरियर अपग्रेड्स

मैग्नाइट कुरो इडिशन का केबिन भी पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है।

गियर शिफ्ट गार्निश और स्टीयरिंग इन्सर्ट्स पर पियानो ब्लैक फ़िनिश

डार्क डोर ट्रिम्स और सन वाइज़र

स्टैंडर्ड सेबल ब्लैक वायरलेस चार्जर

प्रीमियम आई-की के साथ वाक-अवे लॉक और एप्रोच अनलॉक फ़ीचर

स्टील्थ डैश कैम ऐज़ एन ऐक्सेसरी

बुकिंग और उपलब्धता

निसान ने इस कुरो इडिशन की बुकिंग्स भारत भर में अपने सभी डीलरशिप्स और आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दी हैं। इसे 11,000 रुपए की टोकन राशि में बुक किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने रेगुलर मैग्नाइट के कुछ वेरीएंट्स में नया मटैलिक ग्रे कलर ऑप्शन भी शामिल किया है।

अनुवाद: गुलाब चौबे