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    मैग्नाइट और ग्रैवाइट अब ख़रीदना हुआ आसान; निसान ने लॉन्च किया लीजिंग प्लान्स

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    CarWale Team

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    मैग्नाइट और ग्रैवाइट अब ख़रीदना हुआ आसान; निसान ने लॉन्च किया लीजिंग प्लान्स
    • पूरा पोर्टफ़ोलियो लीज़िंग और सब्सक्रिप्शन प्लान्स के तहत मिलेगा
    • हर महीने 9,399 रुपए से रेन्टल्स की शुरुआत

    भारत में कार ख़रीदने का तरीका अब तेजी से बदल रहा है। अब लोग एकमुश्त बड़ी रक़म ख़र्च करने के बजाय सब्सक्रिप्शन और लीजिंग जैसे स्मार्ट ऑप्शन्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए निसान ने एक बड़ा क़दम उठाया है।

    कंपनी ने एविस इंडिया के साथ साझेदारी कर भारत में अपनी कार्स के लिए लीजिंग और सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत अब आप निसान मैग्नाइट और निसान ग्रैवाइट जैसी एसयूवीज़ को बिना ख़रीदे, सिर्फ़ मंथली पेमेंट पर चला सकते हैं।

    क्या है यह नई स्कीम और कैसे करेगी काम?

    Left Side View

    इस नई स्कीम के तहत ग्राहकों को 60 महीनों (5 साल) तक की लीज अवधि दी जाएगी। इसके साथ ही कार के इस्तेमाल के लिए 50,000km तक की लिमिट तय की गई है।

    सबसे ख़ास बात यह है कि, इसमें आपको पारंपरिक ओनरशिप जैसी झंझट नहीं होगी। कार से जुड़ा हर काम जैसे रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सर्विस सब कुछ एविस इंडिया मैनेज करेगी। यानी आपको सिर्फ़ कार चलानी है, बाकी सब कंपनी संभालेगी।

    9,399 रुपए/महीने से शुरू – कितना फ़ायदेमंद?

    इन प्लान्स की शुरुआती क़ीमत 9,399 प्रति महीना (जीएसटी अलग) रखी गई है। इस पर निसान का कहना है कि, यह क़ीमत ग्राहकों को क़िफ़ायती और प्रेडिक्टेबल ख़र्च देने के लिए बनाई गई है, ख़ासकर कॉर्पोरेट और बिज़नेस यूज़र्स के लिए।

    अगर आप एक साथ बड़ी रक़म ख़र्च नहीं करना चाहते, तो यह मॉडल आपके लिए काफ़ी आसान और सुविधाजनक साबित हो सकता है।

    पारंपरिक ख़रीद से कितना अलग?

    Right Front Three Quarter

    इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही, मेंटेनेंस और सर्विस का खर्च भी अलग से नहीं उठाना पड़ता।

    इसके अलावा, फ्लेक्सिबल प्लान्स की वजह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार चुन सकते हैं और बिना लॉन्ग-टर्म ओनरशिप के झंझट के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यह स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी सही है जो कम झंझट, कम खर्च और ज़्यादा सुविधा चाहते हैं।

    क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड?

    भारत में अब कार ओनरशिप की सोच बदल रही है। युवा ग्राहक और कॉर्पोरेट यूज़र्स अब यूज़-आधारित मॉडल की तरफ़ बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें सिर्फ़ कार का इस्तेमाल करना होता है, ना कि उसे हमेशा के लिए ख़रीदना।

    इसी वजह से सब्सक्रिप्शन और लीजिंग जैसे ऑप्शन्स काफ़ी तेजी से पॉप्युलर हो रहे हैं।

    निष्कर्ष

    निसान की यह नई पहल भारतीय बाज़ार में बदलते ट्रेंड का साफ़ संकेत है। अगर आप बिना बड़ी रक़म लगाए एक नई एसयूवी चलाना चाहते हैं, तो निसान मैग्नाइट और निसान ग्रैवाइट के ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके लिए एक काफ़ी स्मार्ट और किफ़ायती ऑप्शन बन सकते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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    MumbaiRs. 6.77 लाख
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