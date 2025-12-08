निसान ने काइट एसयूवी की दिखाई झलक; जानिए भारत में क्या-क्या मिलेगा?

ब्राज़ील में की गई है पेश

2026 के आख़िर तक लॉन्च होगी टेक्टॉन

निसान ब्राज़ील ने अपनी नई काइट एसयूवी पेश की है, जो वहां मैग्नाइट और किक्स के बीच जगह लेती है। यह मॉडल भले ही ब्राज़ील के लिए बना हो, लेकिन इसके ज़रिए भारत में आने वाली निसान टेक्टॉन के कई अहम संकेत मिल गए हैं। काइट का साइज़ 4.30 मीटर और वीलबेस 2.62 मीटर है, जो लगभग उसी केटेगरी में है, जिसमें टेक्टॉन को उतारा जाएगा। 432 लीटर का बूट स्पेस भी बताता है कि, यह आने वाली एसयूवी काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकती है।

काइट के इंटीरियर को पूरी तरह से ब्लैक थीम दिया गया है। इसमें दो डिजिटल डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, पायनियर साउंड सिस्टम, कीलेस ऐंट्री, यूएसबी सी पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। बाहर की तरफ एलईडी लाइटिंग, 17-इंच डायमंड कट अलॉय वील्स और लेवल 2 एडास दिए गए हैं। इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन और सीवीटी गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन मिलता है।

हालांकि, टेक्टॉन काइट की बिल्कुल कॉपी नहीं होगी, लेकिन दोनों एसयूवीज़ के बीच कई समानताएं दिख रही हैं। टेक्टॉन के लिए उम्मीद की जा रही है कि, इसमें बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट सेटअप, तीन स्क्रीन का लेआउट, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर और एक मस्कुलर, बॉक्सी इक्सटीरियर डिज़ाइन मिलेगा।

टेक्टॉन को भारत में 11 लाख से 18 लाख रुपए की क़ीमत वाले सेग्मेंट में लॉन्च किया जा सकता है। यही प्लेटफ़ॉर्म आगे चलकर तीन-रो एसयूवी का आधार भी बनेगा, जिसे 2027 में हाइब्रिड इंजन के साथ लाया जाएगा। लॉन्च के बाद टेक्टॉन का सीधा मुक़ाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, फ़ॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक से होगा।

अनुवाद: गुलाब चौबे