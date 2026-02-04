निसान ग्रैवाइट 17 फ़रवरी को भारत में देगी दस्तक

निसान इंडिया ने पुष्टि कर दी है कि, उसकी नई एमपीवी ग्रैवाइट को आधिकारिक तौर पर 17 फ़रवरी को पेश किया जाएगा। पहले इसका डेब्यू 21 जनवरी को होना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि, कंपनी पहले ही इस ओर इशारा कर चुकी है कि, मार्च से डिलिवरी शुरू हो जाएगी। ऐसे में क़ीमतों का ऐलान इसी महीने के आख़िर तक होने की उम्मीद लगाई जा है।

डेब्यू से पहले निसान ने ग्रैवाइट का टीज़र जारी किया है, जिसमें इसके इक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं। एमपीवी को एक स्पेशल टील शेड के अलावा वाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे रंग विकल्पों में पेश किया जाएगा।

डिज़ाइन की बात करें तो, अब तक सामने आए डिज़ाइन स्केच के मुताबिक़, निसान ग्रैवाइट में हेडलैम्प क्लस्टर के भीतर हॉरिजॉन्टल एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल पर क्रोम स्लैट्स मिलते हैं और बोनट पर बड़ा ग्रेवाइट बैजिंग इसे अलग पहचान देता है।

पीछे की तरफ, एमपीवी में स्प्लिट टेल-लैम्प डिज़ाइन मिलेगा, जिसे टेलगेट पर एक हॉरिजॉन्टल इन्सर्ट्स के ज़रिए जोड़ा गया है। बीच में लगा ग्रैवाइट बैज इसे फ्रंट जैसा ही प्रीमियम लुक देता है।

निसान ग्रैवाइट, रेनो ट्राइबर के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी। इसमें वही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा।

फ़ीचर्स और वेरीएंट्स से जुड़ी ज़्यादा जानकारी लॉन्च के क़रीब सामने आएगी। किफ़ायती और फैमिली-फ्रेंडली एमपीवी सेग्मेंट में ग्रैवाइट, निसान के लिए एक अहम मॉडल साबित हो सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे