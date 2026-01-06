CarWale
    निसान ग्रैवाइट से 21 जनवरी को उठेगा पर्दा

    Authors Image

    Haji Chakralwale

    299 बार पढ़ा गया
    निसान ग्रैवाइट से 21 जनवरी को उठेगा पर्दा
    • रेनो ट्राइबर के प्लेटफ़ॉर्म पर होगी तैयार
    • सीएमएफ-ए आर्किटेक्चर पर बेस्ड है सात-सीटर एमपीवी

    निसान इंडिया ने आधिकारिक तौर पुष्टि कर दी है कि, उसकी आगामी नई कॉम्पैक्ट एमपीवी ग्रैवाइट का ख़ुलासा 21 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह मॉडल भारत में निसान की नई प्रॉडक्ट स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा होगा और कंपनी के मौजूदा लाइन-अप को और मज़बूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

    निसान ग्रैवाइट को बी-सेग्मेंट में पोज़िशन किया जाएगा और यह एक सात-सीटर फ़ैमिली एमपीवी होगी। यह कार रेनो ट्राइबर के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी, जिसे सीएमएफ-ए आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। बता दें कि, यह वही प्लेटफ़ॉर्म है, जो अपनी बेहतर स्पेस मैनेजमेंट और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। हालांकि, मकैनिकल तौर पर यह ट्राइबर से मिलती-जुलती होगी, लेकिन निसान ने इसके डिज़ाइन को अलग और ज़्यादा प्रीमियम बनाने पर ख़ासा ध्यान दिया है।

    Nissan Gravite Left Rear Three Quarter

    अब तक सामने आए टीज़र और तस्वीरों के मुताबिक़, निसान ग्रैवाइट में बिल्कुल नया फ्रंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें चौड़ा ग्रिल, इनवर्टेड एल आकार के एलईडी डीआरएल्स, सिल्वर फ़िनिश वाले बम्पर इन्सर्ट्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल-लैम्प्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, टेलगेट पर बड़ा ग्रैवाइट बैज इसे ट्राइबर से साफ तौर पर अलग पहचान देगा।

    इंटीरियर की बात करें तो, निसान ग्रैवाइट में फ़ैमिली फ़ोकस्ड और प्रैक्टिकल केबिन मिलने की उम्मीद है। इसमें मॉड्यूलर सीटिंग लेआउट, बेहतर तीसरी रो स्पेस और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं, जो इसे बड़ी फ़ैमिली के लिए परफ़ेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। ।

    भारतीय बाज़ार में निसान ग्रैवाइट, निसान मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल के बीच की जगह को भरेगी। 21 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके बाद क़ीमत और पूरी फ़ीचर लिस्ट का ख़ुलासा किया जाएगा। इसके अलावा, यह मार्च 2026 तक शोरूम पर नज़र आ सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान ग्रैवाइट इमेज
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 6.00 - 9.00 लाख
    कुछ ऐसी दिखती है नई निसान ग्रैवाइट

    कुछ ऐसी दिखती है नई निसान ग्रैवाइट

    हाजी चकरालवाले द्वारा

    20 Dec 2025

    • निसान-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    निसान मैग्नाइट
    निसान मैग्नाइट
    Rs. 5.62 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान एक्स-ट्रेल
    निसान एक्स-ट्रेल
    Rs. 48.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी निसान-कार्स

