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    निसान ग्रैवाइट हुई महंगी, लॉन्च ऑफ़र खत्म; क़ीमतों में 18,400 रुपए तक का हुआ इज़ाफ़ा

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    Gulab Chaubey
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    निसान ग्रैवाइट हुई महंगी, लॉन्च ऑफ़र खत्म; क़ीमतों में 18,400 रुपए तक का हुआ इज़ाफ़ा
    • शुरुआती (इंट्रोडक्टरी) क़ीमतों का दौर हुआ ख़त्म
    • कुछ वेरीएंट्स पर ₹18,400 तक की बढ़ोतरी
    • अब क़ीमत 5.73 लाख रुपए से शुरू

    निसान इंडिया ने अपनी सब-4 मीटर एमपीवी ग्रैवाइट की क़ीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने इस मॉडल को इसी साल फ़रवरी में लॉन्च किया था और अब शुरुआती इंट्रोडक्टरी क़ीमतें ख़त्म होने के साथ इसकी रेंज 18,400 रुपए तक महंगी हो गई है।

    Exterior Front View

    सबसे ज़्यादा 18,400 रुपए की बढ़ोतरी एन-कनेक्टा पेट्रोल एमटी और एन-कनेक्टा सीएनजी एमटी वेरीएंट्स पर की गई है। वहीं टेकना पेट्रोल एमटी, टेकना एलई सीएनजी एमटी, टेकना सीएनजी एमटी और टेकना एलई पेट्रोल एमटी वेरीएंट्स की क़ीमत में 17,000 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है।

    इसके अलावा, एन-कनेक्टा पेट्रोल एएमटी, टेकना पेट्रोल एएमटी और टेकना एलई पेट्रोल एएमटी वेरीएंट्स अब पहले के मुक़ाबले 15,000 रुपए महंगे हो गए हैं। वहीं ऐक्सेंटा पेट्रोल एमटी और ऐक्सेंटा सीएनजी एमटी पर 9,400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

    लाइनअप के ऐंट्री-लेवल विसिया पेट्रोल एमटी और विसिया सीएनजी एमटी वेरीएंट्स की क़ीमत में भी 8,400 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    नई क़ीमतों के बाद निसान ग्रैवाइट की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 5.73 लाख रुपए से 8.52 लाख रुपए के बीच हो गई है। यह एमपीवी रेनो ट्राइबर वाले प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है और बजट फैमिली कार ख़रीदारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

    आने वाले महीनों में निसान अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह मॉडल हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और मारुति की आगामी मिड-साइज़ एसयूवीज़ को टक्कर देगा। इसके बाद कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी भी भारतीय बाज़ार में उतारने की योजना बना रही है।

    निसान ग्रैवाइट इमेज
    निसान ग्रैवाइट
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    निसान ग्रैवाइट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.72 लाख
    BangaloreRs. 6.97 लाख
    DelhiRs. 6.43 लाख
    PuneRs. 6.72 लाख
    HyderabadRs. 7.17 लाख
    AhmedabadRs. 6.35 लाख
    ChennaiRs. 6.92 लाख
    KolkataRs. 6.65 लाख
    ChandigarhRs. 6.52 लाख

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