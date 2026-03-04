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    निसान ग्रैवाइट की डिलिवरी पूरे भारत में हुई शुरू

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    Aditya Nadkarni

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    निसान ग्रैवाइट की डिलिवरी पूरे भारत में हुई शुरू

    निसान इंडिया ने अपनी नई सब-4 मीटर एमपीवी ग्रैवाइट की डिलिवरी देशभर में शुरू कर दी है। पिछले महीने लॉन्च हुई इस एमपीवी की एक्स-शोरूम क़ीमत 5.65 लाख रुपए से शुरू होती है। यह मॉडल सीधे तौर पर रेनो ट्राइबर को टक्कर देती है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    ग्रैवाइट, ट्राइबर के साथ अपना प्लेटफ़ॉर्म साझा करती है। इसमें 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर एनए पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी ट्रैंस्मिशन का विकल्प मिलता है। कंपनी के मुताबिक़, यह एमपीवी 19.6kmpl तक का माइलेज देती है।

    नई ग्रैवाइट पांच वेरीएंट्स और पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से इसे फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    निसान के लिए ग्रैवाइट एक नई शुरुआत मानी जा रही है। कंपनी आने वाले समय में दो और मॉडल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें निसान टेक्टॉन नाम की एसयूवी भी शामिल है, जो डस्टर पर आधारित होगी। इसके अलावा, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर एक तीन-रो एसयूवी भी लाई जाएगी।

    जहां टर्बो-पेट्रोल वर्ज़न मिलने की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है, वहीं ड्युअल-टैंक सीएनजी वर्ज़न को पहले ही शोकेस किया जा चुका है। उम्मीद है कि, सीएनजी मॉडल आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    निसान ग्रैवाइट इमेज
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    निसान ग्रैवाइट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.77 लाख
    BangaloreRs. 6.95 लाख
    DelhiRs. 6.33 लाख
    PuneRs. 6.63 लाख
    HyderabadRs. 6.78 लाख
    AhmedabadRs. 6.33 लाख
    ChennaiRs. 6.82 लाख
    KolkataRs. 6.56 लाख
    ChandigarhRs. 6.55 लाख

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