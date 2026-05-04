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    निसान ग्रैवाइट सीएनजी भारत में हुई लॉन्च

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    Aditya Nadkarni

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    निसान ग्रैवाइट सीएनजी भारत में हुई लॉन्च
    • डीलर-लेवल रेट्रोफ़िटमेंट किट के रूप में उपलब्ध
    • ट्विन-सीएनजी सिलेंडर सेटअप के साथ पेश

    निसान इंडिया ने ग्रैवाइट सब-फ़ोर-मीटर एमपीवी के लिए आधिकारिक तौर पर सीएनजी विकल्प पेश किया है। यह डीलर-लेवल रेट्रोफ़िटमेंट के रूप में मौजूद है और इसकी शुरुआती क़ीमत 83,000 रुपए (चुने गए वेरीएंट की क़ीमत के ऊपर) रखी गई है। ट्विन-सीएनजी सिलेंडर तकनीक के साथ यह एमपीवी सेग्मेंट में अपनी तरह की पहली पेशकश है।

    निसान ग्रैवाइट सीएनजी में 25-लीटर (वॉटर इक्विवेलेंट) क्षमता वाले दो सीएनजी सिलेंडर दिए गए हैं। इस पर तीन साल/1 लाख किमी की वॉरंटी मिलती है। इसमें फ़्यूल फ़िलिंग पॉइंट फ़्यूल लिड के अंदर दिया गया है, जिससे यह फ़ैक्ट्री-फ़िनिश इंटीग्रेशन जैसा लगता है। यह किट 4 मई, 2026 से 16 राज्यों के 60 शहरों में निसान के अधिकृत डीलर नेटवर्क के जरिए उपलब्ध होगी।

    Nissan Gravite Bootspace

    रेट्रोफ़िटमेंट वाली ग्रैवाइट सीएनजी में वही 1.0-लीटर एनए पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें पांच-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन स्टैंडर्ड है। हालांकि, पेट्रोल वर्ज़न में एएमटी का विकल्प मिलता है, लेकिन सीएनजी वर्ज़न में यह ऑप्शन मिलेगा या नहीं, इसकी पुष्टि निसान ने अभी नहीं की है।

    मौजूदा सेटअप में ग्रैवाइट सीएनजी के बूट में दो सीएनजी सिलेंडर एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जिससे बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि, यह एक इंटरमीडिएट अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने अंडरबॉडी सीएनजी टैंक ​डिज़ाइन भी दिखाया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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    निसान ग्रैवाइट की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.77 लाख
    BangaloreRs. 6.95 लाख
    DelhiRs. 6.33 लाख
    PuneRs. 6.74 लाख
    HyderabadRs. 7.05 लाख
    AhmedabadRs. 6.33 लाख
    ChennaiRs. 6.82 लाख
    KolkataRs. 6.56 लाख
    ChandigarhRs. 6.55 लाख

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