नेक्स्ट-जेन टाटा नेक्सन फिर दिखी टेस्टिंग के दौरान: नई तस्वीरें आईं सामने

कर्व (Curvv) जैसा ही अलॉय व्हील डिज़ाइन

फ्रंट फेस में बदलाव, ज्यादा एथेनॉल कम्पैटिबिलिटी की संभावना

पिछली बार जब हमने आने वाली नेक्सन को देखा था, तो इसका शेप बॉक्सी लग रहा था। इससे साफ लगता है कि इसमें ओवरऑल शेप में बदलाव और टेंपरेरी टेल-लैंप सेटअप के साथ ये जनरेशन अपग्रेड जैसा बदलाव है, न कि सिर्फ रेगुलर फेसलिफ्ट। इस बार इसके फ्रंट एंड की झलक दिखी है, जिसमें एक बड़ा, साफ बदलाव नजर आ रहा है।

यहाँ जो दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक नेक्स्ट-जनरेशन नेक्सन कर्व (Curvv) जैसे ही अलॉय व्हील्स पर चल रही है। इसका मतलब टायर्स साइज में बड़े (संभावना है कि 17 इंच) हो सकते हैं। इसी अलॉय डिज़ाइन के साथ कर्व में 17-इंच टायर Pure X+ वेरिएंट से शुरू होते हैं। Creative X+ वेरिएंट में टायर का साइज 18 इंच तक पहुंच जाता है। बड़े टायर टॉप वेरिएंट्स के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा, नई फेस के साथ डोर हैंडल्स अभी भी फ्लश-फिटिंग नहीं हैं।

सबसे बड़ी बदलाव इंजन के अंदर हो सकते हैं। यहां पावर फिगर्स (ICE) में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इंजन ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड्स के साथ कम्पैटिबल हो सकता है। पावरट्रेन की बात करें, तो आउटपुट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं – पेट्रोल (118bhp/170Nm), टर्बो-CNG (99bhp/170Nm), डीज़ल (113bhp/260Nm), और इलेक्ट्रिक (143bhp/215Nm, 45kWh)।

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