नई हुंडई i20 का केबिन हुआ लीक; स्पाई तस्वीरों में दिखा नया डिज़ाइन

2027 तक हो सकती है ऐंट्री इंजन में किसी बदलाव की नहीं है कोई उम्मीद



नई जनरेशन हुंडई i20 को टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर स्पॉट किया गया है। इस बार ख़ास बात यह है कि, पहली बार इसके इंटीरियर की झलक सामने आई है। तस्वीरों से साफ है कि नई i20 का केबिन डिज़ाइन हाल ही में आई वेन्यू से इंस्पायर्ड होगा।

डैशबोर्ड पर कर्व्ड सिंगल-पीस डिस्प्ले दी गई है, जिसमें इंफ़ोटेन्मेंट स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले एक ही यूनिट में मिलते हैं। इसके अलावा, नया स्टीयरिंग वील और अपडेटेड सेंटर कंसोल भी देखने को मिला है। दरवाज़ों और सीट्स के कुछ हिस्से भी वेन्यू जैसे हो सकते हैं, जिससे केबिन को ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फ़ील मिलेगी।

इक्सटीरियर में फ्रेश लुक

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई i20 का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रह सकता है, लेकिन फ्रंट और रियर प्रोफ़ाइल में हल्के बदलाव किए जाएंगे। नए हेडलैम्प्स, अपडेटेड टेललैम्प्स और नए अलॉय वील्स इसे पहले से अलग नज़र देंगे। स्पाई शॉट्स से संकेत मिलता है कि, यह अपडेट सिर्फ़ मामूली फ़ेसलिफ़्ट नहीं, बल्कि काफ़ी बड़ा बदलाव हो सकता है।

इंजन और लॉन्च टाइमलाइन

डिज़ाइन में बड़े बदलाव के बावजूद इंजन ऑप्शंस में किसी बड़े अपडेट की उम्मीद नहीं है। अलग-अलग बाज़ारों में इसे तीन-सिलेंडर जीडीआई टर्बो पेट्रोल और चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलेंगे।

नेक्स्ट-जेन हुंडई i20 उन 30 नए मॉडल्स में शामिल है, जिन्हें कंपनी ने 2025 में ऐलान किया था और जिन्हें 2027 तक भारतीय बाज़ार में लाने की योजना है। भारत i20 के लिए एक अहम प्रोडक्शन हब है, ऐसे में इसकी लॉन्च यहां पहले होने की उम्मीद ज़्यादा है।

कुल मिलाकर, नई हुंडई i20 बेहतर टेक्नोलॉजी, अपडेटेड डिज़ाइन और मॉडर्न केबिन के साथ प्रीमियम हैचबैक सेग्मेंट में अपनी पकड़ और मज़बूत करने की तैयारी में है।

तस्वीरों के स्रोत

अनुवाद: गुलाब चौबे