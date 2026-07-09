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    लॉन्च से पहले दिखी फ़ॉक्सवैगन टेरॉन के नए वेरीएंट की झलक!

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    Jay Shah
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    लॉन्च से पहले दिखी फ़ॉक्सवैगन टेरॉन के नए वेरीएंट की झलक!
    • नया वेरीएंट R-Line नीचे पोज़िशन किया जाएगा
    • टीज़र में दिखी नई अलॉय वील्स की डिज़ाइन

    फ़ॉक्सवैगन, अपने ग्राहकों के लिए जल्द ही नई कार लेकर आ रहा है। ग़ौरतलब है कि, अब तक टेरॉन R-Line को 46.99 लाख रुपए की क़ीमत पर बेचा जा रहा था, ऐसे में यह क़ीमत कुछ ख़रीदारों के बजट से बाहर था। इसलिए, ब्रैंड ने भारत में टेरॉन का नया किफ़ायती वेरीएंट पेश करने की कवयाद शुरू कर दी है।

    कंपनी की ओर से हाल ही में टेरॉन के नए किफ़ायती वेरीएंट का टीज़र जारी किया गया है, जिसका आधिकारिक लॉन्च 10 जुलाई 2026 को किया जाएगा। हालांकि, अभी तक इस वेरीएंट के नाम का ख़ुलासा नहीं हुआ है।

    Volkswagen Tayron R-Line Wheel

    सामने आए टीज़र से कुछ ख़ास बातें पता चलती हैं कि, यह नया वेरीएंट R-Line से कैसे अलग होगा। सबसे पहले इसमें फ़ाइव-स्पोक डिज़ाइन वाले अलॉय वील्स मिलेंगे, जो R-Line के 19-इंच वील्स से शायद एक इंच छोटे साइज़ के हैं। वहीं, बंपर्स भी एक़दम सादा और थोड़ा कम भड़कीला लुक में पेश किया गया है। साथ ही R-Line की सिग्नेचर R ब्रैंडिंग डोर्स व स्टीयरिंग वील्स पर नहीं मिलेगी। इंटीरियर में भी टीज़र से पता चलता है कि, सीट्स पर अलग ड्युअल-टोन अपहोल्स्ट्री ट्रीटमेंट दिया गया है।

    Volkswagen Tayron R-Line Front Row Seats

    इस नए वेरीएंट में टेरॉन के कुछ ख़ास फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे फ्रंट और रियर पर इल्युमिनेटेड लोगो विद कनेक्टेड एलईडी लाइट्स, 15-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्ज़िंग, डिज़िटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनरॉमिक सनरूफ़ और तीन-रो सीटिंग शामिल है।

    इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए टेरॉन वेरीएंट में भी वही 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो R-Line में मौजूद है। यह इंजन 201bhp का पावर और 320Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसे सात-स्पीड ड्युअल-क्लच ट्रैंस्मिशन के साथ जोड़ा गया है।

    Volkswagen Tayron R-Line Left Front Three Quarter
    ग्लोबल-स्पेक फ़ॉक्सवैगन टेरॉन की तस्वीर सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए है

    क़ीमत की बात करें, तो नया वेरीएंट R-Line से लगभग 2 से 3 लाख रुपए सस्ता होगा, यानी इसकी एक्स-शोरूम क़ीमत लगभग 44 लाख से 45 लाख रुपए तक हो सकती है। यह कार पांच-सीटर टाइगुन R-Line से भी किफ़ायती होगी, जिसकी मौजूदा क़ीमत 47.11 लाख रुपए (सीबीयू इम्पोर्ट) है।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन इमेज
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
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