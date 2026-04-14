फ़ॉक्सवैगन टाइगुन फ़ेसलिफ़्ट 10.99 लाख रुपए में हुई लॉन्च; क्या यही है क्रेटा के लिए नई चुनौती?

मिलेगा 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

कुल 9 रंग विकल्प में है उपलब्ध

भारतीय बाज़ार में मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट की रेस और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि फ़ॉक्सवैगन ने अपनी पॉप्युलर एसयूवी फ़ॉक्सवैगन टाइगुन का अपडेटेड वर्ज़न लॉन्च कर दिया है। इस नई एसयूवी की शुरुआती क़ीमत 10.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है और इसे कुल 6 वेरीएंट्स और 9 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है।

कंपनी ने इस अपडेट के साथ सिर्फ़ लुक ही नहीं बदला, बल्कि 40 से ज़्यादा नए अपडेट्स जोड़कर इसे पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम और फ़ीचर-लोडेड बना दिया है।

नई 8-स्पीड ऑटोमैटिक और दमदार परफ़ॉर्मेंस

इस अपडेट का सबसे बड़ा हाइलाइट है नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन, जो 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ आता है। यह इंजन 114bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 1.5-लीटर टीएसआई इंजन 148bhp की पावर और 250Nm के टॉर्क साथ पहले की तरह उपलब्ध है।

कंपनी का दावा है कि, नया गियरबॉक्स स्मूथ ड्राइविंग के साथ बेहतर इफ़िशंसी भी ऑफ़र करता है, जिससे रोज़मर्रा की ड्राइविंग और काफ़ी आरामदायक हो जाती है।

इक्सटीरियर में अब ज़्यादा प्रीमियम फ़ील

नई टाइगुन का डिजाइन अब पहले से ज़्यादा बोल्ड और मॉडर्न दिखता है। इसमें इलुमिनेटेड फ्रंट और रियर लोगो, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार, नए बम्पर और नए अलॉय वील्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इनफिनिटी एलईडी टेललैम्प्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और वेलकम-गुडबाय लाइट एनीमेशन जैसी डीटेल्स इसे सेग्मेंट में अलग पहचान देती हैं।

केबिन में टेक्नोलॉजी और कम्फ़र्ट का तगड़ा कॉम्बिनेशन

इंटीरियर में कंपनी ने इसे पूरी तरह अपग्रेड किया है। इसमें अब 10.1-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनरॉमिक सनरूफ़ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं। साथ ही, हेलो फ़ॉक्सवैगन वॉइस असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री इसे एक लग्ज़री फ़ील देते हैं।

सेफ़्टी में भी कोई समझौता नहीं

नई टाइगुन को 5-स्टार जीएनकैप रेटिंग के साथ पेश किया गया है। इसमें 6 एयरबैग्स, ईएसपी, एबीएस, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स और मज़बूत बॉडी स्ट्रक्चर जैसे 40+ सेफ़्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं।

वेरीएंट्स और क़ीमत (एक्स-शोरूम)

नई टाइगुन को कई वेरीएंट्स में उतारा गया है, जिनकी एक्स-शोरूम क़ीमत इस प्रकार है:

वेरीएंट का नाम गियरबॉक्स क़ीमत (एक्स-शोरूम) कम्फ़र्टलाइन मैनुअल 10.99 लाख रुपए हाईलाइन मैनुअल 12.69 लाख रुपए हाईलाइन ऑटोमैटिक 13.79 लाख रुपए हाईलाइन प्लस मैनुअल 14.29 लाख रुपए जीटी लाइन मैनुअल 14.59 लाख रुपए हाईलाइन प्लस ऑटोमैटिक 15.44 लाख रुपए जीटी लाइन ऑटोमैटिक 15.74 लाख रुपए टॉपलाइन मैनुअल 15.99 लाख रुपए टॉपलाइन ऑटोमैटिक 17.17 लाख रुपए जीटी प्लस क्रोम डीएसजी ऑटोमैटिक 18.99 लाख रुपए जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी ऑटोमैटिक 19.29 लाख रुपए

75% बायबैक प्रोग्राम भी लॉन्च

इस बार फ़ॉक्सवैगन ने एक नया 75% एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम भी पेश किया है। इसके तहत ग्राहक को 3 साल या 30,000km तक के इस्तेमाल के बाद गाड़ी की 75% तक वैल्यू वापस मिलने की गारंटी मिलेगी (टर्म्स ऐंड कंडीशन्स लागू)। यह ऑफ़र 31 मई, 2026 तक बुकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे ओनरशिप और भी आसान और काफ़ी भरोसेमंद बनती है।

निष्कर्ष

नई फ़ॉक्सवैगन टाइगुन अब सिर्फ़ ड्राइविंग डाइनमिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, कम्फ़र्ट और सेफ़्टी का पूरा पैकेज दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि, यह अपडेटेड एसयूवी हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक जैसी कार्स को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है।