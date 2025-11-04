नई हुंडई वेन्यू 2025 के सभी वेरीएंट्स की क़ीमतें आईं सामने! जानें किसकी है कितनी क़ीमत?

- कुल आठ रंग विकल्प में है उपलब्ध
- तीन इंजन के मिलेंगे विकल्प
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नई हुंडई वेन्यू को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती क़ीमत 7.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी है। नई वेन्यू को पूरी तरह नए डिज़ाइन, मॉडर्न इंटीरियर और एड्वांस फ़ीचर्स के साथ पेश किया गया है।
नई हुंडई वेन्यू को फ़िलहाल 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर के डीज़ल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स से लैस है। कंपनी ने इसे HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 के आठ वेरीएंट्स में पेश किया है। नीचे सभी वेरीएंट्स की एक्स-शोरूम क़ीमतें दी गई हैं:
वेरीएंट
एक्स-शोरूम क़ीमत
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX2
7,89,900 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX4
8,79,900 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल एमटी HX2
8,79,900 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX5
9,14,900 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल एमटी HX5
9,74,400 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX6
10,42,900 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX6 ड्युअल-टोन
10,60,900 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX5
10,66,900 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX6T
10,70,400 रुपए
1.2 कप्पा पेट्रोल एमटी HX6T ड्युअल-टोन
10,88,400 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल एमटी HX8
11,80,700 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX6
11,97,800 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल एमटी HX8 ड्युअल-टोन
11,98,700 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX6 ड्युअल-टोन
12,15,800 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX8
12,84,700 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX8 ड्युअल-टोन
13,02,700 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX10
14,56,200 रुपए
1.0 टर्बो पेट्रोल डीसीटी HX10 ड्युअल-टोन
14,74,200 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एमटी HX2
9,69,900 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एमटी HX5
10,63,900 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एटी HX5
11,58,400 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एमटी HX7
12,51,100 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एमटी HX7 ड्युअल-टोन
12,69,100 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एटी HX10
15,51,100 रुपए
1.5 सीआरडीआई डीज़ल एटी HX10 ड्युअल-टोन
15,69,100 रुपए
इन सभी वेरीएंट्स में नए इक्सटीरियर एलिमेंट्स, बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स और ड्युअल-टोन इंटीरियर देखने को मिलते हैं।
नई वेन्यू अब पहले से ज़्यादा बोल्ड, स्मार्ट और टेक-लवर्स के लिए बनी है। इसके डैशबोर्ड पर ड्युअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, एडास और 360-डिग्री कैमरा जैसे कई हाईटेक फ़ीचर्स दिए गए हैं।
हुंडई का दावा है कि, नई वेन्यू 2025 अपने सेग्मेंट में डिज़ाइन, कम्फ़र्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में नए मानक तय करेगी।