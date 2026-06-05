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    सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का बेस मॉडल कैसा है? जानिए नई टियागो ईवी स्मार्ट वेरीएंट की पूरी डीटेल

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    Gulab Chaubey
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    सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का बेस मॉडल कैसा है? जानिए नई टियागो ईवी स्मार्ट वेरीएंट की पूरी डीटेल
    • 4.69 लाख रुपए (BaaS) की शुरुआती क़ीमत
    • 19.2kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध
    • 6 एयरबैग्स समेत कई सेफ़्टी फ़ीचर्स स्टैंडर्ड

    टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई टियागो ईवी को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 6.99 लाख रुपए रखी गई है, जबकि BaaS (बैटरी ऐज़ अ सर्विस) स्कीम के तहत इसे 4.69 लाख रुपए की शुरुआती क़ीमत पर ख़रीदा जा सकता है। इसी के साथ यह देश की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार बन गई है।

    Tata Tiago EV Front View

    नई टियागो ईवी का ऐंट्री-लेवल स्मार्ट वेरीएंट फ़िलहाल सिर्फ़ 19.2kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। यह बैटरी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है, जो 60bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं, ऊंचे वेरीएंट्स में 24kWh बैटरी पैक का विकल्प भी मिलता है।

    Tata Tiago EV Right Rear Three Quarter

    इक्सटीरियर की बात करें, तो स्मार्ट वेरीएंट में नया फ्रंट और रियर बम्पर, ब्लैंक्ड-ऑफ़ ग्रिल, 14-इंच स्टील वील्स, ब्लैक ओआरवीएम्स, फ्रंट डोर्स पर टाटा ईवी बैजिंग, नई टेललाइट्स, टेलगेट पर टियागो ईवी लेटरिंग और इंटीग्रेटेड रूफ़ स्पॉइलर दिया गया है। रियर बम्पर पर वर्टिकल रिफ़्लेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं।

    केबिन के अंदर इस बेस वेरीएंट में नया फ्री-स्टैंडिंग कलर्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया टू-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, रोटरी ड्राइव सिलेक्टर, नया सेंटर कंसोल और कॉन्ट्रास्ट कलर अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसके अलावा, सिटी और स्पोर्ट ड्राइव मोड्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आईआरए कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और आईटीपीएमएस जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं।

    Tata Tiago EV Dashboard

    सेफ़्टी के मोर्चे पर टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है। बेस स्मार्ट वेरीएंट में 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और अंडर-थाई सपोर्ट वाली सीट्स स्टैंडर्ड तौर पर दी गई हैं।

    अगर आपका बजट सीमित है और आप एक इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं, तो नई टियागो ईवी स्मार्ट वेरीएंट अपने सेग्मेंट में काफ़ी मज़बूत पैकेज बनकर सामने आती है। कम क़ीमत के बावजूद इसमें मिलने वाले सेफ़्टी और कम्फ़र्ट फ़ीचर्स इसे एंट्री-लेवल ईवी ख़रीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं।

    टाटा टियागो ईवी इमेज
    टाटा टियागो ईवी
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    टाटा टियागो ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 7.37 लाख
    BangaloreRs. 7.73 लाख
    DelhiRs. 7.42 लाख
    PuneRs. 7.43 लाख
    HyderabadRs. 7.46 लाख
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