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    नई टाटा ए̄रिस डीलरशिप्स पर पहुँची

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    Aditya Nadkarni
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    नई टाटा ए̄रिस डीलरशिप्स पर पहुँची
    • कीमतें 5.29 लाख रुपये से शुरू होती हैं
    • CNG वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है

    टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई एरिस सब-4-मीटर सेडान लॉन्च की है और अब यह मॉडल देशभर के लोकल डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे ही एक डीलरशिप पर दिखाई दी एरिस की फोटो अब इंटरनेट पर वायरल हो गई है।

    Tata Aeris Left Front Three Quarter

    यहाँ दिख रही टाटा एरिस CNG वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट की तरह इसमें भी 5-स्पीड मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) दो ऑप्शन मिलते हैं। CNG मोड पर यह कार 74bhp/96Nm और पेट्रोल मोड पर 85bhp/113Nm पावर डिलीवर करती है।

    Tata Aeris Right Rear Three Quarter

    यह टाटा एरिस प्रिस्टिन व्हाइट कलर में दिख रही है, जो इस कार के 12 कलर ऑप्शन में से एक है। ग्राहक इसे पांच वेरिएंट्स में से चुन सकते हैं। यह मॉडल असल में टिगोर का अपडेटेड वर्ज़न है। हम जल्द ही एरिस को ड्राइव करने वाले हैं, जिसकी रिव्यू आप अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पढ़ पाएँगे।

    Tata Aeris Dashboard

    यहाँ दिख रही टाटा एरिस Pure+ वेरिएंट की कुछ खासियतें हैं: रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स, नई ग्रिल और बम्पर, 14-इंच के स्टील व्हील्स स्टाइलिश व्हील कवर के साथ, ब्लैक ORVMs, बॉडी-कलर डोर हैंडल, कनेक्टेड टेललाइट्स, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना, नया टू-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, फैब्रिक आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ, क्रूज़ कंट्रोल, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया सेंटर कंसोल और ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री।

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    टाटा एरिस इमेज
    टाटा एरिस
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    टाटा एरिस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 6.29 लाख
    BangaloreRs. 6.44 लाख
    DelhiRs. 5.94 लाख
    PuneRs. 6.29 लाख
    HyderabadRs. 6.43 लाख
    AhmedabadRs. 5.94 लाख
    ChennaiRs. 6.39 लाख
    KolkataRs. 6.24 लाख
    ChandigarhRs. 6.10 लाख

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