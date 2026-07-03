नई सुज़ुकी XL7 भारत में मारुति XL6 फ़ेसलिफ़्ट के रूप में आएगी; 29 जुलाई को होगी पेश

• मकैनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं

• साल के अंत तक भारत में हो सकती है लॉन्च

एमपीवी की पहली झलक आई सामने

इंडोनेशिया में बिकने वाली सुज़ुकी XL7 इस साल के आख़िर तक भारत में मारुति सुज़ुकी XL6 फ़ेसलिफ़्ट के रूप में आएगी। कंपनी ने 29 जुलाई को होने वाले GIIAS 2026 से पहले इस एमपीवी की पहली आधिकारिक तस्वीर जारी की है। यह एमपीवी का मिड-लाइफ़ अपडेट है। एक्सटीरियर में बदलाव के साथ-साथ केबिन में भी कुछ नए फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है।

सबसे बड़ा बदलाव नई क्रोम ग्रिल है, जिसके नीचे ब्लैक इन्सर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा नए हेडलैम्प्स और नई डिज़ाइन वाली फ़ॉग लैम्प हाउसिंग भी देखने को मिलती है। साइड प्रोफ़ाइल में नए अलॉय वील्स दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ इस नई XL7 में ब्लैक-आउट टेललैम्प्स मिलते हैं।

इंटीरियर और फ़ीचर्स

इंटीरियर में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसमें कुछ नए फ़ीचर्स जरूर जोड़े जा सकते हैं। इनमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन, बेहतर 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, अपडेटेड एचयूडी और भारतीय बाज़ार के लिए बड़ा इंफ़ोटेन्मेंट टचस्क्रीन शामिल हो सकता है।

इंजन विकल्प

सुज़ुकी (और मारुति) का भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें पहले की तरह मिलता रहेगा। यह इंजन 103bhp की पावर और 136Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ पांच-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा।

भारत में यह एमपीवी, सीएनजी विकल्प के साथ भी आएगी। साथ ही, इसमें पिछले साल विक्टोरिस के साथ पेश किया गया अंडरबॉडी सीएनजी टैंक भी मिलने की संभावना है।

प्रतिद्वंदी, संभावित क़ीमत और लॉन्च

XL6 का सीधा मुक़ाबला ​किआ कारेन्स क्लाविस से होगा, जो फ़ीचर्स के मामले में ज़्यादा बेहतर है और साइज़ में भी थोड़ी बड़ी है। ऐसे में भारत में लॉन्च होने वाली XL6 फ़ेसलिफ़्ट को कड़ी टक्कर मिलेगी। उम्मीद है कि इसे त्योहारी सीज़न के दौरान लॉन्च किया जाएगा।

इसकी संभावित एक्स-शोरूम क़ीमत 11.50 लाख रुपए से 14.50 लाख रुपए के बीच हो सकती है।

तस्वीर स्रोत

अनुवाद: सोनम गुप्ता