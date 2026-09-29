सुज़ुकी का नया 1.5L टर्बो-पेट्रोल इंजन तैयार हो रहा है

चार मॉडल को टर्बो-पेट्रोल इंजन से फायदा हो सकता है

40 प्रतिशत से ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी का लक्ष्य नजदीक

सुज़ुकी मोटर जापान ने हाल ही में अपनी टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी की जानकारी दी है, जिसमें साल 2035 तक की पावरट्रेन और सहयोगी टेक्नोलॉजीज़ बताई गई हैं। हमने पहले ही बताया था कि जापानी कार निर्माता नया 1.2-लीटर टर्बो Z12E इंजन पर बेस्ड ला सकता है, जो 125bhp/230Nm डिलीवर करेगा। सुज़ुकी ने यह भी कहा कि नया डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजन E100, CNG और CBG जैसे मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के लिए कम्पैटिबल होगा। अब खबर है कि इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी डेवलप हो रहा है। यह इंजन 158bhp (118kW या 160PS) और 280Nm टॉर्क जनरेट करेगा। अगर यह इंजन भारत आया, तो यह हुंडई, किया, रेनॉ, टाटा और महिंद्रा की टर्बोचार्ज्ड कारों के मुकाबले बराबरी पर होगा।

दोनों 1.2-लीटर टर्बो और 1.5-लीटर टर्बो इंजन में एक जैसी टेक्नोलॉजी होगी – डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो (DITC)। 1.2-लीटर यूनिट तीन सिलेंडर के साथ आएगी, वहीं 1.5-लीटर इंजन चार सिलेंडर वाला होगा। अगर 1.2-ब्रे़ज़ा जैसी कारों में दी जाती है, तो 1.5-लीटर यूनिट ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस जैसी कारों को नया अपडेट दे सकती है, जिनमें फिलहाल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (102bhp/139Nm) मिलता है। सिर्फ क्रॉसओवर ही नहीं, XL6 और अर्टिगा जैसे MPV में भी इसका बेहतर यूज़ हो सकता है, क्योंकि MPV ज्यादातर पैसेंजर मूविंग और जरूरत पड़ने पर सामान ढोने के लिए यूज़ होते हैं।

पावर बढ़ाने के साथ ही, सुज़ुकी ने थर्मल एफिशिएंसी (गर्मी से होने वाले एनर्जी लॉस को घटाना) बढ़ाने का भी टारगेट 2030 और 2035 तक रखा है। 2030 तक, इन इंजनों में मोटे तौर पर 40 प्रतिशत की थर्मल एफिशिएंसी आ पाएगी, जिसमें मिलर सायकल, हाई कंप्रेशन रेशियो और फास्टर कंपबश्चन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। 2035 तक, कंपनी का टारगेट 50 प्रतिशत थर्मल एफिशिएंसी तक पहुंचना है, जिसमें डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन और प्री-चैंबर कंपबश्चन जैसी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। अगर इसे कम वज़न के साथ जोड़ा जाए, तो मारुति के लाइनअप में पावरफुल और एफिशिएंट गाड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं।

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