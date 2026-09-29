CarWale
    AD

    नई स्कोडा स्लाविया का प्रोडक्शन शुरू, भारत में लॉन्च 6 अक्टूबर को

    Read inEnglish
    Authors Image
    Haji Chakralwale
    9,402 बार पढ़ा गया
    नई स्कोडा स्लाविया का प्रोडक्शन शुरू, भारत में लॉन्च 6 अक्टूबर को
    • लॉन्च के बाद से अब तक लगभग 80,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं
    • अपडेटेड डिज़ाइन, नया पावरट्रेन और नए फीचर्स

    स्कोडा इंडिया अपनी नई स्कोडा स्लाविया (स्कोडा स्लाविया) के दाम 6 अक्टूबर को बताने वाली है। लॉन्च और आने वाले फेस्टिव सीज़न से पहले, कंपनी ने इस मिड-साइज़ सेडान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन अनाउंसमेंट के साथ ही स्कोडा ने स्लाविया की कुल बिक्री का भी खुलासा किया है। इस मॉडल की सेल्स लगभग 80,000 यूनिट्स पहुँच गई है, जो सेगमेंट के 30 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को कवर करती है।

    अपडेटेड स्कोडा स्लाविया में डिज़ाइन, पावरट्रेन और फीचर्स लिस्ट में कई मेजर बदलाव आए हैं, जिससे ये नया मॉडल और भी फ्रेश और बेहतरीन फील हो। सबसे खास बदलावों में 1.0-लीटर इंजन के लिए नया आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, 360-डिग्री कैमरा, और रियर-सीट मसाज फंक्शन शामिल हैं।

    Skoda Slavia Facelift Dashboard

    ये फीचर्स पहले से मौजूद इक्विपमेंट लिस्ट में एड किए गए हैं, जिसे स्लाविया के लाइफसायकल में धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें Android और Apple दोनों के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और बहुत कुछ शामिल है।

    Exterior Rear View

    लॉन्च के बाद, स्कोडा स्लाविया का मुकाबला होंडा सिटी और हुंडई वरना के साथ-साथ अपनी ही ग्रुप सिस्टन, वर्टस से भी रहेगा। ये कारें इंडिया के मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में कंपिट करेंगी।

    स्कोडा स्लाविया इमेज
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    मारुति सुजुकी अपने 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ तैयार

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    स्कोडा स्लाविया गैलरी

    • images
    • videos
    Skoda Kylaq Sportline Detailed Walkaround | What You Get for ₹11.32 Lakh
    youtube-icon
    Skoda Kylaq Sportline Detailed Walkaround | What You Get for ₹11.32 Lakh
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2026
    134218 बार देखा गया
    366 लाइक्स
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • सिडैनs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    Rs. 10.71 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर
    मारुति डिज़ायर
    Rs. 6.31 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा अमेज
    होंडा अमेज
    Rs. 7.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा सिटी
    होंडा सिटी
    Rs. 12.04 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ऑरा
    हुंडई ऑरा
    Rs. 6.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ LWB
    बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ LWB
    Rs. 62.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिडैन कार्स देखें
    ऑडी q3
    ऑडी q3
    Rs. 51.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    16th अक्
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अक्
    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90
    Rs. 1.26 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अक्
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th अक्
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा Thar OG
    महिंद्रा Thar OG
    Rs. 10.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    हुंडई Bayon
    Launching in 3 days
    हुंडई Bayon

    Rs. 9.79 - 15.49 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    पेश किया गया
    10 सितम्बर
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी

    Rs. 80.00 - 85.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 Touring
    बीएमडब्ल्यू M5 Touring

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    Denza D9
    Denza D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा 0 अल्फ़ा
    होंडा 0 अल्फ़ा

    Rs. 17.00 - 22.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    JSW जेटूर T2
    JSW जेटूर T2

    Rs. 30.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • स्कोडा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    स्कोडा कायलाक
    स्कोडा कायलाक
    Rs. 7.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा कुशाक
    स्कोडा कुशाक
    Rs. 10.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी स्कोडा-कार्स

    स्कोडा स्लाविया की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 11.65 लाख
    BangaloreRs. 12.01 लाख
    DelhiRs. 11.12 लाख
    PuneRs. 11.55 लाख
    HyderabadRs. 11.92 लाख
    AhmedabadRs. 11.12 लाख
    ChennaiRs. 11.74 लाख
    KolkataRs. 11.52 लाख
    ChandigarhRs. 11.51 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Skoda Kylaq Sportline Detailed Walkaround | What You Get for ₹11.32 Lakh
    youtube-icon
    Skoda Kylaq Sportline Detailed Walkaround | What You Get for ₹11.32 Lakh
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2026
    134218 बार देखा गया
    366 लाइक्स
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई स्कोडा स्लाविया का प्रोडक्शन शुरू, भारत में लॉन्च 6 अक्टूबर को