नई स्कोडा स्लाविया का प्रोडक्शन शुरू, भारत में लॉन्च 6 अक्टूबर को

लॉन्च के बाद से अब तक लगभग 80,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं

अपडेटेड डिज़ाइन, नया पावरट्रेन और नए फीचर्स

स्कोडा इंडिया अपनी नई स्कोडा स्लाविया (स्कोडा स्लाविया) के दाम 6 अक्टूबर को बताने वाली है। लॉन्च और आने वाले फेस्टिव सीज़न से पहले, कंपनी ने इस मिड-साइज़ सेडान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन अनाउंसमेंट के साथ ही स्कोडा ने स्लाविया की कुल बिक्री का भी खुलासा किया है। इस मॉडल की सेल्स लगभग 80,000 यूनिट्स पहुँच गई है, जो सेगमेंट के 30 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को कवर करती है।

अपडेटेड स्कोडा स्लाविया में डिज़ाइन, पावरट्रेन और फीचर्स लिस्ट में कई मेजर बदलाव आए हैं, जिससे ये नया मॉडल और भी फ्रेश और बेहतरीन फील हो। सबसे खास बदलावों में 1.0-लीटर इंजन के लिए नया आठ-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, 360-डिग्री कैमरा, और रियर-सीट मसाज फंक्शन शामिल हैं।

ये फीचर्स पहले से मौजूद इक्विपमेंट लिस्ट में एड किए गए हैं, जिसे स्लाविया के लाइफसायकल में धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें Android और Apple दोनों के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और बहुत कुछ शामिल है।

लॉन्च के बाद, स्कोडा स्लाविया का मुकाबला होंडा सिटी और हुंडई वरना के साथ-साथ अपनी ही ग्रुप सिस्टन, वर्टस से भी रहेगा। ये कारें इंडिया के मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में कंपिट करेंगी।